Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Đời sống 10/01/2026 14:03

Sáng 10/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp khiến 1 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h20 ngày 10/1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1843+100 qua thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 48E1-379.45 do anh Lê Tiến Hoàng (27 tuổi, trú xã Thuận Sơn, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đồng Nai.

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, khi đến khu vực nói trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe đạp do bà Đ.T.C. (65 tuổi, trú xã Thuận An) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến bà C. tử vong tại chỗ, nhiều mớ rau văng tung toé, dập nát.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được tiếp tục làm rõ.

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Sáng 10/1, người anh (22 tuổi) điều khiển xe máy BKS 83VK-020... chở theo em gái 19 tuổi (quê An Giang) di chuyển trên đường DT 746, hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi ngã tư Tân Hiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Video 1 giờ 10 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Video 1 giờ 15 phút trước
Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Video 1 giờ 18 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rúng động: Nam sinh lớp 8 bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo trong phòng ngủ

Rúng động: Nam sinh lớp 8 bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo trong phòng ngủ

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch