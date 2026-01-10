Sáng 10/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp khiến 1 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h20 ngày 10/1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1843+100 qua thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 48E1-379.45 do anh Lê Tiến Hoàng (27 tuổi, trú xã Thuận Sơn, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, khi đến khu vực nói trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe đạp do bà Đ.T.C. (65 tuổi, trú xã Thuận An) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến bà C. tử vong tại chỗ, nhiều mớ rau văng tung toé, dập nát.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được tiếp tục làm rõ.

