Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa tìm thấy du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Nhật Lệ.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 1/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển. Nạn nhân là anh L.V.T. (SN 1986, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Lúc 18h50 ngày 28/2, anh T. cùng với 3 người bạn khác ra tắm tại biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tìm kiếm du khách mất tích lúc tắm biển. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trong lúc tắm, anh T. không may bị sóng cuốn trôi. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm xuyên đêm.

Đơn vị biên phòng cũng thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển hỗ trợ. Tuy nhiên đến 8h30 ngày 1/3, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó tại địa phương cũng phát hiện 1 thi thể nữ giới trôi dạt ở cửa biển Nhật Lệ. Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, vừa phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi dạt ở cửa biển Nhật Lệ.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, người dân và các lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi dạt tại vị trí cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận TDP 7 Hải Thành, phường Đồng Hới.

Thi thể nữ giới này mang áo màu đỏ, quần màu đen. Tiếp nhận tin báo, các đơn vị liên quan đã tiến hành vớt thi thể lên và phong toả khu vực để điều tra nguyên nhân vụ việc. Các cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân thi thể này và điều tra vụ việc.

Khẩn trương tìm kiếm nam sinh lớp 6 mất tích trên sông Sê Pôn Cùng 2 người bạn ra chơi tại sông Sê Pôn, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, Quảng Trị) không may bị đuối nước và mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-xuyen-em-tim-kiem-du-khach-bi-song-cuon-mat-tich-tai-bien-nhat-le-754275.html