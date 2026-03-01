Quảng Trị: Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ

Đời sống 01/03/2026 09:39

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa tìm thấy du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Nhật Lệ. 

 

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 1/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển. Nạn nhân là anh L.V.T. (SN 1986, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Lúc 18h50 ngày 28/2, anh T. cùng với 3 người bạn khác ra tắm tại biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm du khách mất tích lúc tắm biển. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trong lúc tắm, anh T. không may bị sóng cuốn trôi. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm xuyên đêm.

Đơn vị biên phòng cũng thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển hỗ trợ. Tuy nhiên đến 8h30 ngày 1/3, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó tại địa phương cũng phát hiện 1 thi thể nữ giới trôi dạt ở cửa biển Nhật Lệ. Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, vừa phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi dạt ở cửa biển Nhật Lệ.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, người dân và các lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi dạt tại vị trí cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận TDP 7 Hải Thành, phường Đồng Hới.

Thi thể nữ giới này mang áo màu đỏ, quần màu đen. Tiếp nhận tin báo, các đơn vị liên quan đã tiến hành vớt thi thể lên và phong toả khu vực để điều tra nguyên nhân vụ việc. Các cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân thi thể này và điều tra vụ việc.

Khẩn trương tìm kiếm nam sinh lớp 6 mất tích trên sông Sê Pôn

Khẩn trương tìm kiếm nam sinh lớp 6 mất tích trên sông Sê Pôn

Cùng 2 người bạn ra chơi tại sông Sê Pôn, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, Quảng Trị) không may bị đuối nước và mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tìm kiếm người mất tích tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Gợi ý quà 8/3 tinh tế: Khi mùi hương thay lời yêu thương

Làm đẹp 9 phút trước
Những thay đổi lớn tuyển sinh Sư phạm 2026: Siết nguyện vọng, chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5

Những thay đổi lớn tuyển sinh Sư phạm 2026: Siết nguyện vọng, chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5

Xã hội 20 phút trước
Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tử vi tuần mới 2-8/3/2026, 3 con giáp vận khí thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng không được, an nhàn hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Quảng Trị: Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ

Quảng Trị: Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 1/3/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Điều gì xảy ra với người cao tuổi khi vừa ăn xong đã nằm nghỉ?

Điều gì xảy ra với người cao tuổi khi vừa ăn xong đã nằm nghỉ?

Sức khỏe 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Chúc mừng 3 con giáp vừa bước qua tháng 3 dương lịch được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 1/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi', 3 con giáp tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc

Đúng 8h sáng mai (1/3/2026), 3 con giáp này may mắn trăm bề, làm ăn phát đạt, tiền bạc lai láng, đụng đâu cũng hái ra vàng ra bạc

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở dùng hàn the sản xuất hơn 1 tấn giò chả bán cho người dân

5 học sinh lớp 8 bỏ nhà đi làm thuê khi nghe lời người lạ trên mạng

5 học sinh lớp 8 bỏ nhà đi làm thuê khi nghe lời người lạ trên mạng

Công an xã lao xuống hồ cứu bé trai 2 tuổi đuối nước

Công an xã lao xuống hồ cứu bé trai 2 tuổi đuối nước

NÓNG: Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu

NÓNG: Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu