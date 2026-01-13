Sáng 13/1, Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo tìm kiếm nam sinh T.V.T. (SN 2013, học sinh lớp 7, trú thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà) do gia đình trình báo mất liên lạc.
Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 13/1, Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (sinh năm 2013), học sinh lớp 7, trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà. Trước đó, gia đình em T. đã đến cơ quan công an trình báo về việc nam sinh bất ngờ mất tích.
Người thân của T. cho biết, khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà. Thời điểm này, bố mẹ em T. không ở nhà.
Theo thông tin từ báo Dân trí, đến tối cùng ngày, bà nội không thấy cháu trở về nên tìm kiếm quanh khu vực sinh sống nhưng không có kết quả. Gia đình tiếp tục dò hỏi bạn bè thân thiết của bé trai song vẫn không nhận được thông tin.
Gia đình đã trình báo cơ quan công an và nhờ cộng đồng hỗ trợ.
"Trước đây T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm, chúng tôi lo lắng cháu bị kẻ xấu dụ dỗ hoặc bắt cóc", người thân nói và mong các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm để nam sinh sớm được an toàn trở về.