Giá vàng hôm nay, ngày 1/3/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 01/03/2026 09:02

Hôm nay, ngày 28/2/2026, giá vàng trong nước tăng mạnh trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ khi chênh lệch giá mua bán cao hơn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 1/3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 184 triệu đồng/lượng, bán ra 187 triệu đồng, tăng 2,4 triệu đồng so với đầu tuần. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại công ty SJC cũng tăng thêm 2,7 triệu đồng sau một tuần khi được mua vào 183,8 triệu đồng, bán ra 186,8 triệu đồng. 

Dù vàng tăng cao nhưng người mua vàng miếng hay vàng nhẫn vẫn bị lỗ từ 300.000 - 600.000 đồng một lượng do chênh lệch giá mua và bán là 3 triệu đồng - cao hơn mức tăng của kim loại quý. Thậm chí nhiều công ty như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu… mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC nên người mua sẽ lỗ 600.000 đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/3/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới ghi nhận diễn biến tích cực khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu.

Ngay khi xuất hiện thông tin về các động thái quân sự giữa Israel và Iran, cùng phản ứng từ phía Mỹ, dòng tiền đã nhanh chóng chuyển hướng sang các tài sản an toàn. Trong môi trường rủi ro cao, vàng một lần nữa phát huy vai trò truyền thống là “hầm trú ẩn” của giới đầu tư.

Từ vùng giá quanh 5.140 USD/ounce đầu tuần, vàng nhanh chóng bứt phá, vượt mốc 5.200 USD và liên tục mở rộng đà tăng trong các phiên sau đó. Lực mua tăng mạnh đặc biệt vào cuối tuần khi nguy cơ xung đột lan rộng khiến nhà đầu tư không muốn nắm giữ quá nhiều tài sản rủi ro.

Thị trường còn lo ngại những tác động dây chuyền nếu căng thẳng Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào đối với thị trường năng lượng cũng có thể khiến giá dầu tăng mạnh, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn vẫn đang vật lộn với lạm phát dai dẳng, kịch bản này càng khiến nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn tồn tại nhiều bất định. Nợ công tại nhiều quốc gia ở mức cao, thâm hụt ngân sách kéo dài và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có lộ trình rõ ràng về thời điểm cắt giảm lãi suất. Những yếu tố này tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng, nhất là khi đồng USD có dấu hiệu suy yếu và lợi suất trái phiếu biến động.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.228 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.296 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

Hôm nay, ngày 28/2/2026, sau hai phiên giảm sâu, giá vàng hôm nay đã bật tăng mạnh mẽ khi nhu cầu trú ẩn an toàn vốn gia tăng. Vàng SJC trong nước tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 23 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi