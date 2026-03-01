Hôm nay, ngày 28/2/2026, giá vàng trong nước tăng mạnh trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ khi chênh lệch giá mua bán cao hơn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 1/3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 184 triệu đồng/lượng, bán ra 187 triệu đồng, tăng 2,4 triệu đồng so với đầu tuần. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại công ty SJC cũng tăng thêm 2,7 triệu đồng sau một tuần khi được mua vào 183,8 triệu đồng, bán ra 186,8 triệu đồng. Dù vàng tăng cao nhưng người mua vàng miếng hay vàng nhẫn vẫn bị lỗ từ 300.000 - 600.000 đồng một lượng do chênh lệch giá mua và bán là 3 triệu đồng - cao hơn mức tăng của kim loại quý. Thậm chí nhiều công ty như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu… mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC nên người mua sẽ lỗ 600.000 đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới ghi nhận diễn biến tích cực khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu. Ngay khi xuất hiện thông tin về các động thái quân sự giữa Israel và Iran, cùng phản ứng từ phía Mỹ, dòng tiền đã nhanh chóng chuyển hướng sang các tài sản an toàn. Trong môi trường rủi ro cao, vàng một lần nữa phát huy vai trò truyền thống là “hầm trú ẩn” của giới đầu tư.

Từ vùng giá quanh 5.140 USD/ounce đầu tuần, vàng nhanh chóng bứt phá, vượt mốc 5.200 USD và liên tục mở rộng đà tăng trong các phiên sau đó. Lực mua tăng mạnh đặc biệt vào cuối tuần khi nguy cơ xung đột lan rộng khiến nhà đầu tư không muốn nắm giữ quá nhiều tài sản rủi ro. Thị trường còn lo ngại những tác động dây chuyền nếu căng thẳng Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào đối với thị trường năng lượng cũng có thể khiến giá dầu tăng mạnh, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn vẫn đang vật lộn với lạm phát dai dẳng, kịch bản này càng khiến nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn tồn tại nhiều bất định. Nợ công tại nhiều quốc gia ở mức cao, thâm hụt ngân sách kéo dài và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có lộ trình rõ ràng về thời điểm cắt giảm lãi suất. Những yếu tố này tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng, nhất là khi đồng USD có dấu hiệu suy yếu và lợi suất trái phiếu biến động. Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.228 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.296 USD/ounce.

