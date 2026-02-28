Công an xã lao xuống hồ cứu bé trai 2 tuổi đuối nước

Đời sống 28/02/2026 10:46

Hai cán bộ Công an xã Tà Rụt cứu bé trai 2 tuổi rơi hồ sâu, kịp thời ngăn nguy cơ đuối nước.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 27/2, Trung tá Lê Quang Hòa, Trưởng Công an xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi rơi xuống hồ nước sâu, được cán bộ công an xã cứu kịp thời.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Đại úy Hồ Văn Huỳnh và Thiếu tá Hồ Văn Phú làm nhiệm vụ tại thôn Ra Ró, xã Tà Rụt phát hiện cháu H.V.S. (SN 2024) rơi xuống hồ sâu, có dấu hiệu đuối nước.

Công an xã lao xuống hồ cứu bé trai 2 tuổi đuối nước - Ảnh 1
Đại úy Hồ Văn Huỳnh bàn giao cháu bé cho gia đình tiếp tục chăm sóc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, hai cán bộ công an nhanh chóng lao xuống hồ, đưa cháu bé lên bờ sơ cứu. Khi sức khỏe nạn nhân dần ổn định, các cán bộ công an đã bàn giao cho gia đình tiếp tục chăm sóc.

“Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trong thời gian tới”, Trung tá Hòa nói.

Công an xã Tà Rụt cũng phối hợp với chính quyền thường xuyên nhắc nhở bà con nâng cao trách nhiệm trong việc trông giữ trẻ nhỏ, có biện pháp rào chắn, đảm bảo an toàn khu vực hồ nước tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

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