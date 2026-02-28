Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/3-2/3), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 28/02/2026 11:46

3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần diễn ra đại cát đại lợi và hanh thông. Sự nhạy bén và trí thông minh giúp con giáp này chinh phục thử thách này đến thử thách khác. Cùng với đó, việc chấp nhận sai lầm và lắng nghe ý kiến đóng góp giúp con đường sự nghiệp ngày phát triển hơn nữa.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên ngọt ngào, thấm sắc. Bình yên là thứ mà bạn tìm thấy được trong mối quan hệ tình cảm với người ấy. Còn người độc thân chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương, hẹn hò do vẫn còn bận rộn với công việc hàng ngày. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/3-2/3), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sau ngày mai sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Con giáp này hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhờ sự tập trung cao độ. Do đó, bạn hãy thoát khỏi những suy nghĩ cứng nhắc để có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn.  

Chuyện tình cảm êm ấm, hài hòa. Người tuổi này đã kết hôn hiện đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc và có nửa kia luôn chia sẻ, trò chuyện và quan tâm đến mình mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.  

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/3-2/3), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp, dù đang hoạt động trong lĩnh vực gì cũng có sự thăng tiến nhất định. Quý Nhân đưa đường dẫn lối giúp cho người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”, đồng thời còn hanh thông trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã giao.

Vận trình tình cảm ngọt ngào và vui vẻ. Đào hoa vượng giúp cho tuổi này cảm nhận được rõ tình cảm và sự cảm thông của người ấy. Qua đó, bạn cảm thấy mình cần phải trân trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/3-2/3), 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (28/2/2026), 3 con giáp tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (28/2/2026), 3 con giáp tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

3 con giáp tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Bác sĩ đã nói gì mà khiến người chồng đang hạnh phúc chờ con chào đời lại lập tức đòi ly hôn ngay tại phòng khám?

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức

Ngỡ ngàng lý do chồng dứt tình với nhân tình, vợ không cảm động mà còn dứt khoát ly hôn ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" tìm gặp, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc nức nở

Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" tìm gặp, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Thấy ảnh chồng tôi trên điện thoại, con gái bạn thân thốt lên một câu khiến tôi "chết lặng" giữa buổi cafe

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Mẹ chồng cho 3 tỷ rồi "bắt" tôi hứa một điều không tưởng khiến tôi ôm hận thấu tim gan

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận là con mình, chồng vẫn "rụng rời" khi thấy đứa trẻ giống hệt ông hàng xóm

Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận là con mình, chồng vẫn "rụng rời" khi thấy đứa trẻ giống hệt ông hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long

Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Bật tăng trở lại, SJC tăng vọt thêm 3 triệu, bán ra lên 187 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Hết tháng Giêng, hết khổ: 3 con giáp thu lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà

Tử vi tuần mới từ 2/3 - 8/3/2026, 3 con giáp của cải vượng phát, giàu sang vô đối, đại Phú đại Quý, hối hả gánh vàng về nhà

Nửa cuối tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp CÁT KHÍ hanh thông, tiền bạc tràn về ngập nhà, có Lộc cực to

Nửa cuối tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp CÁT KHÍ hanh thông, tiền bạc tràn về ngập nhà, có Lộc cực to

Quý nhân tương trợ sau ngày 1/3/2026, 3 con giáp 'quơ tay trúng núi vàng', tiền tài nối đuôi nhau mà đi, giàu lên trông thấy

Quý nhân tương trợ sau ngày 1/3/2026, 3 con giáp 'quơ tay trúng núi vàng', tiền tài nối đuôi nhau mà đi, giàu lên trông thấy

Từ ngày 1/3 đến 31/3, 3 con giáp ngâm mình trong biển tiền, tài khoản nhảy số liên tục, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Từ ngày 1/3 đến 31/3, 3 con giáp ngâm mình trong biển tiền, tài khoản nhảy số liên tục, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt sau ngày 28/2/2026

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt sau ngày 28/2/2026