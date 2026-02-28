Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long

Đời sống 28/02/2026 09:58

Chiều 27/2, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra cháy tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long. Toàn bộ 41 người trên tàu được đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 27/2, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 17h cùng ngày tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra sự cố cháy, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Tàu du lịch chở 41 người bốc cháy ngùn ngụt trên Vịnh Hạ Long - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được thông tin, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đến động viên, hỗ trợ tối đa cho du khách.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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