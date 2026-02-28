Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý đăng ký hiến tạng

Hậu trường 28/02/2026 10:25

Mới đây, vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp ở Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ngọc Hà nói, cô muốn làm một việc ý nghĩa nhân dịp sinh nhật mình.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp ở Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ngọc Hà nói, cô muốn làm một việc ý nghĩa nhân dịp sinh nhật mình.

Ngọc Hà viết: "Ở một cột mốc của tuổi mới, mình đã làm điều mà bản thân ấp ủ suốt nhiều năm là chính thức đăng ký hiến tạng. Không phải vì bồng bột, mà vì mình đã suy nghĩ rất lâu. Mình luôn tin rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và hãy sống một cuộc đời đáng sống.

Thay vì hứa những điều xa xôi, mình chọn một hành động cụ thể. Một lựa chọn nhỏ bé của mình hôm nay, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cơ hội sống của một ai đó. Nghĩ đến điều đó, lòng mình thấy bình an và tự hào, không phải tự hào vì mình cao cả mà vì mình đã đủ trưởng thành để cho đi bằng tất cả sự chân thành". Ngọc Hà cho biết, cô dự định làm việc ý nghĩa này đã lâu, nay mới có cơ hội thực hiện.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý đăng ký hiến tạng - Ảnh 1
Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh thẻ đăng ký hiến tạng

Vào ngày 27/2, cô đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người ở phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) để đăng ký hiến tạng. Khi biết quyết định của vợ, NSND Công Lý rất ủng hộ bà xã.

 

"Tôi cũng từng chứng kiến một bệnh nhân được ghép mắt, một người được ghép tim, khỏe mạnh và quay về cuộc sống bình thường. Tôi càng hiểu hơn về việc hiến tạng có thể mang đến cuộc sống mới cho người khác", Ngọc Hà nói.

Trước vợ NSND Công Lý, nhiều người đẹp như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Quế Anh, Hoa hậu Thanh Thuỷ, nghệ sĩ Việt Trinh, ca sĩ Ngọc Sơn, MC Quyền Linh, diễn viên Minh Hương, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng... đã đăng ký hiến tạng. MC Minh Hà, MC Hạnh Phúc cũng đăng ký hiến giác mạc sau khi mất.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý đăng ký hiến tạng - Ảnh 2
NSND Công Lý bên bà xã Ngọc Hà 

Ngọc Hà (SN 1988) làm việc trong lĩnh vực truyền thông, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Đời thường, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang cuốn hút.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn. Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian, anh được vợ ở bên cạnh, chăm sóc từng chút một.

Hiện, anh dần bình phục, đã tham gia một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim. Cha tôi, người ở lại...

Diễn viên Phương Oanh tuyên bố đúng 9 chữ ngay Tết Nguyên đán

Diễn viên Phương Oanh tuyên bố đúng 9 chữ ngay Tết Nguyên đán

Sau thời gian dài kín tiếng trên mạng xã hội, Phương Oanh bất ngờ có động thái mới ngay đúng dịp Tết Nguyên đán và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. 

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Công Lý vợ NSND Công Lý sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 38 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?