Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Phạm Hồng Tuyến, con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên , cho biết sau thời gian được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của ông đã ổn định. Nhạc sĩ được xuất viện vào chiều 22/9 và trở về nhà tiếp tục nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên , tác giả của ca khúc quen thuộc “Chiếc đèn ông sao”, vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi một số chỉ số liên quan đến tim mạch có dấu hiệu bất thường, cần được theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Trước khi về nhà, nhạc sĩ Phạm Tuyên được tiêm vaccine phòng cúm nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh. Biện pháp này được gia đình đặc biệt lưu ý bởi ông đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trong nhiều năm, khiến sức khỏe và khả năng hô hấp bị ảnh hưởng.

“Hiện nay, sức khỏe của ông ổn định rồi nên bác sĩ cho ra viện vì nằm trong bệnh viện dễ bị lây chéo”, chị Hồng Tuyến chia sẻ.

Việc nhạc sĩ nhập viện cũng khiến một đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ca khúc “Chiếc đèn ông sao” ra đời phải tạm hoãn. Theo chị Hồng Tuyến, đây vốn là một chương trình quy mô nhỏ, được gia đình dự định tổ chức tại phòng khách để các em nhỏ có dịp giao lưu cùng nhạc sĩ.

Tuy nhiên, do sức khỏe của ông chưa đảm bảo, gia đình quyết định lùi chương trình sang thời điểm thích hợp hơn.

Ở tuổi 97, nhạc sĩ Phạm Tuyên không còn giữ được thể trạng như trước. Việc đi lại của ông gặp nhiều khó khăn và thường cần người thân hỗ trợ. Căn bệnh COPD kéo dài cũng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, khiến ông khó trò chuyện trong thời gian dài.

Dù vậy, theo chia sẻ của gia đình, nhạc sĩ vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. Ông dành nhiều tình cảm cho âm nhạc, đặc biệt là những sáng tác gắn với tuổi thơ, thiếu nhi và các dịp lễ truyền thống.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Ngày 12/9, gia đình tổ chức một buổi gặp gỡ tại nhà riêng nhân kỷ niệm 70 năm ca khúc “Chiếc đèn ông sao” ra đời. Nhiều em nhỏ đã đến giao lưu, hát những ca khúc quen thuộc và tìm hiểu thêm về các sáng tác Trung thu của nhạc sĩ.

Dù sức khỏe hạn chế, sự xuất hiện của đông đảo thiếu nhi vẫn khiến nhạc sĩ Phạm Tuyên vui vẻ. Khi được hỏi có mệt và muốn nghỉ ngơi hay không, ông chỉ khẽ xua tay, thể hiện mong muốn được ở lại để nghe các em hát.

“Chiếc đèn ông sao” được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác cách đây 70 năm và trở thành một trong những ca khúc gắn liền với Tết Trung thu của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Đến nay, ca khúc vẫn thường xuyên vang lên mỗi dịp Trung thu, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.