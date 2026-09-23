Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 23/09/2026 14:57

Nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả của ca khúc quen thuộc “Chiếc đèn ông sao”, vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi một số chỉ số liên quan đến tim mạch có dấu hiệu bất thường, cần được theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả của ca khúc quen thuộc “Chiếc đèn ông sao”, vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi một số chỉ số liên quan đến tim mạch có dấu hiệu bất thường, cần được theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Phạm Hồng Tuyến, con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên, cho biết sau thời gian được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của ông đã ổn định. Nhạc sĩ được xuất viện vào chiều 22/9 và trở về nhà tiếp tục nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe.

“Hiện nay, sức khỏe của ông ổn định rồi nên bác sĩ cho ra viện vì nằm trong bệnh viện dễ bị lây chéo”, chị Hồng Tuyến chia sẻ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Nhạc sĩ Phạm Tuyên ở tuổi 97

Trước khi về nhà, nhạc sĩ Phạm Tuyên được tiêm vaccine phòng cúm nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh. Biện pháp này được gia đình đặc biệt lưu ý bởi ông đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trong nhiều năm, khiến sức khỏe và khả năng hô hấp bị ảnh hưởng.

Việc nhạc sĩ nhập viện cũng khiến một đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ca khúc “Chiếc đèn ông sao” ra đời phải tạm hoãn. Theo chị Hồng Tuyến, đây vốn là một chương trình quy mô nhỏ, được gia đình dự định tổ chức tại phòng khách để các em nhỏ có dịp giao lưu cùng nhạc sĩ.

Tuy nhiên, do sức khỏe của ông chưa đảm bảo, gia đình quyết định lùi chương trình sang thời điểm thích hợp hơn.

Ở tuổi 97, nhạc sĩ Phạm Tuyên không còn giữ được thể trạng như trước. Việc đi lại của ông gặp nhiều khó khăn và thường cần người thân hỗ trợ. Căn bệnh COPD kéo dài cũng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, khiến ông khó trò chuyện trong thời gian dài.

Dù vậy, theo chia sẻ của gia đình, nhạc sĩ vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. Ông dành nhiều tình cảm cho âm nhạc, đặc biệt là những sáng tác gắn với tuổi thơ, thiếu nhi và các dịp lễ truyền thống.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Ngày 12/9, gia đình tổ chức một buổi gặp gỡ tại nhà riêng nhân kỷ niệm 70 năm ca khúc “Chiếc đèn ông sao” ra đời. Nhiều em nhỏ đã đến giao lưu, hát những ca khúc quen thuộc và tìm hiểu thêm về các sáng tác Trung thu của nhạc sĩ.

Dù sức khỏe hạn chế, sự xuất hiện của đông đảo thiếu nhi vẫn khiến nhạc sĩ Phạm Tuyên vui vẻ. Khi được hỏi có mệt và muốn nghỉ ngơi hay không, ông chỉ khẽ xua tay, thể hiện mong muốn được ở lại để nghe các em hát.

“Chiếc đèn ông sao” được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác cách đây 70 năm và trở thành một trong những ca khúc gắn liền với Tết Trung thu của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Đến nay, ca khúc vẫn thường xuyên vang lên mỗi dịp Trung thu, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Sáng 22/9, TAND khu vực 2 TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) với bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Tuyên nhạc sĩ Phạm Tuyên sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 1 giờ 11 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 3 giờ 11 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu