Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi những khoảnh khắc tương tác giữa hai diễn viên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng sức hút riêng, bộ đôi khiến người hâm mộ thích thú mỗi khi xuất hiện chung, thậm chí có ý kiến cho rằng cả hai rất xứng đôi và mong chờ họ tái hợp trên màn ảnh.

Trong những lần tham gia hoạt động giao lưu, quảng bá, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thường tạo thiện cảm nhờ cách trò chuyện thoải mái, những ánh mắt và cử chỉ tự nhiên dành cho đối phương. Nam diễn viên gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, diện mạo điển trai, trong khi Điền Hi Vi sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng biểu cảm linh hoạt. Khi đứng cạnh nhau, cả hai được nhận xét có ngoại hình hài hòa, tạo nên hình ảnh đẹp đôi. Đáng chú ý, Điền Hi Vi từng khiến Trương Lăng Hách bất ngờ khi chia sẻ rằng hai người khá có duyên trong quá trình hợp tác. Nữ diễn viên còn nhắc đến sự ăn ý giữa đội ngũ quản lý của hai bên, khiến nam đồng nghiệp không giấu được vẻ ngạc nhiên tại buổi giao lưu. Khoảnh khắc này nhanh chóng được người hâm mộ chú ý, nhất là khi trước đó từng xuất hiện những lời đồn đoán về bất đồng giữa các ê-kíp.

Không chỉ trong những cuộc trò chuyện, cả hai còn thể hiện sự phối hợp tự nhiên khi tham gia các hoạt động giải trí. Những màn tung hứng, hỗ trợ nhau trong trò chơi và phản ứng trước lời trêu chọc của khách mời tạo nên bầu không khí vui vẻ. Sự thoải mái này khiến khán giả thích thú, đặc biệt sau khoảng thời gian bộ đôi từng bị nhận xét là khá lạnh nhạt khi xuất hiện chung.

Trước đó, mối quan hệ giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi nhiều lần trở thành chủ đề tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Một số sự kiện quảng bá ghi nhận cả hai ít tương tác, từ đó làm dấy lên suy đoán về bất đồng trong quá trình hợp tác. Những câu chuyện liên quan đến thứ tự xuất hiện tên diễn viên và phản ứng giữa hai nhóm người hâm mộ cũng khiến bộ đôi liên tục được nhắc đến. Chính vì vậy, những khoảnh khắc gần gũi gần đây càng thu hút sự quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai diễn viên có thêm cơ hội hợp tác trong dự án mới, bởi ngoại hình và sự tương tác của họ được đánh giá phù hợp với dòng phim tình cảm. Dẫu vậy, những cử chỉ thân thiện trước công chúng chưa đủ để khẳng định mối quan hệ ngoài đời của cả hai. Hiện tại, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi vẫn được quan tâm chủ yếu với tư cách những đồng nghiệp có sức hút khi kết hợp. Tuy nhiên, hiệu ứng mà bộ đôi tạo ra mỗi lần xuất hiện chung cho thấy khán giả vẫn dành nhiều kỳ vọng cho màn tái hợp trong tương lai.

Loạt hình ảnh hiếm của Trương Lăng Hách chưa từng được lên sóng Khai máy từ tháng 7/2021, Cát Tinh Cao Chiếu từng được kỳ vọng là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn.

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