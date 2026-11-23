Lửa bùng lên tại sân thượng căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, sáng 23/11. Cảnh sát điều 7 xe chuyên dụng cùng 50 chiến sĩ đến dập lửa.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 23/11, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà 4 tầng ở phường Tân Định, TPHCM.

Khoảng 6h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực sân thượng của căn nhà 4 tầng trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định. Phát hiện hỏa hoạn, những người bên trong căn nhà đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Người dân sau đó gọi báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: Báo Dân trí.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Theo thông tin VNExpress, bảy xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ được điều đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng phun nước, ngăn cháy lan. Đến khoảng 7h30, đám cháy được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng thiêu rụi nhiều đồ đạc, thiết bị điện trên tầng thượng; mái tôn ở khu vực này đổ sập.

Sự cố khiến đường Lê Văn Duyệt qua cầu Bông hướng đến khu vực quận 1 cũ ùn tắc kéo dài. Ảnh: Báo VNExpress.

Cảnh sát đã phong tỏa đoạn đường hơn 500 m từ giao lộ với cầu Bông tới đường Trần Khắc Chân để triển khai cứu hỏa. Sự cố khiến đường Lê Văn Duyệt qua cầu Bông hướng đến khu vực quận 1 cũ ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

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