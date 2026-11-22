Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà vừa khởi tố 4 người trong nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe ở khu vực Quảng trường 16/4.
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Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 20-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Trần Bùi Gia Huy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Thanh và Trần Quốc Khánh (18 tuổi, trú xã Phước Dinh, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Bốn bị can này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thông tin ban đầu, tối 17-10, Trần Văn Thanh nhắn tin trên mạng xã hội rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy trên các tuyến đường ở phường Đông Hải và phường Phan Rang (Khánh Hòa).
Đến 0h20 ngày 18-10, nhóm này nhập đoàn với một nhóm khác, cùng lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bóp còi, la hét tại đường 16-4 và khu vực quảng trường 16-4.
Nhiều người trong nhóm này còn quay video các hành vi trên rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok. Theo cảnh sát, sau khi đăng lên mạng xã hội, có thêm hơn 30 thanh niên khác kéo đến tham gia, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.
Theo thông tin báo VTC News, qua xác minh, lực lượng công an xác định hơn 60 thanh thiếu niên có hành vi đua xe, gây rối và cổ vũ đua xe trái phép.
Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các xã, phường liên quan tổ chức cho các thanh thiếu niên tham gia đua xe, gây rối và cổ vũ đua xe đến dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, nhằm giúp các em nhận thức rõ sai phạm, trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vai trò của những người liên quan, xử lý theo quy định.