Quả la hán thuộc họ Bí nên thân cây mọc leo. Quả la hán có hình trái xoan hoặc tròn, đường kính quả là từ 4 - 6 cm. Vỏ quả cứng và được bao phủ bên ngoài bởi một lớp lông mịn có màu xanh nâu hoặc vàng nhạt. Quả la hán có tính mát, vị ngọt và thường được sử dụng trong giải khát.

La hán quả còn được gọi với nhiều cái tên như quả la hán , mộc miết, giả khổ hay Momordica grosvenori Swingle (theo tên khoa học). Quả la hán là có nguồn gốc và cũng là một đặc sản của vùng Quế Lâm, Trung Quốc.

Hàm lượng calo có chứa trong quả la hán là rất thấp, do đó, loại quả này là đặc biệt tốt khi được sử dụng với người đang gặp tình trạng thừa cân, tiểu đường. Không những vậy, với người có sức khỏe ổn định, sử dụng loại quả này cũng có tác dụng giảm nguy cơ mắc tiểu đường, tăng cân hiệu quả.

Tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch

Các nghiên cứu đã chỉ ra, trong quả la hán có chứa thành phần giúp cải thiện, tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể. Do đó, làm giảm các nguy cơ bị tấn công bởi các vi khuẩn, nấm gây bệnh.

Hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp, tim mạch

Theo các chuyên gia, sử dụng nước quả la hán có tác dụng cao trong ngăn ngừa cũng như điều trị các bệnh lý về hô hấp như viêm thanh quản, ho khan kéo dài, viêm amidan,.. Bên cạnh đó, loại quả này cũng có tác dụng giảm nhẹ triệu chứng bệnh lý tim mạch với người bệnh bị cao huyết áp, xơ cứng động mạch,...

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư

Trong quả la hán có chứa nhiều chất chống oxy hóa với tác dụng ức chế sự tăng sinh bất thường, nguy cơ lan rộng của các tế bào ung thư và khối u. Chất ngọt có trong loại quả này cũng được đánh giá là an toàn và có thể sử dụng với người đang điều trị ung thư.

Những ai không nên uống quả la hán?

Người có cơ địa dị ứng với quả la hán

Người từng bị dị ứng với quả la hán hoặc các thành phần có trong loại quả này không nên tiếp tục sử dụng. Khi cơ thể không dung nạp, các phản ứng dị ứng có thể xuất hiện với biểu hiện như ngứa, nổi mẩn hoặc phát ban trên da.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị tiêu chảy

Những người có đường ruột nhạy cảm hoặc thường xuyên bị tiêu chảy cần cân nhắc trước khi uống quả la hán. Việc sử dụng không phù hợp, đặc biệt với lượng lớn, có thể khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn hoặc gây cảm giác khó chịu ở bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Người có huyết áp thấp cần thận trọng khi sử dụng

Người có huyết áp thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng quả la hán thường xuyên. Một số thông tin cho rằng loại quả này có thể ảnh hưởng đến huyết áp, do đó người thuộc nhóm này cần chú ý theo dõi sức khỏe và ngừng sử dụng nếu xuất hiện biểu hiện bất thường.

Người mắc bệnh lý nền đang dùng thuốc điều trị

Người đang điều trị các bệnh mạn tính hoặc sử dụng thuốc thường xuyên không nên tự ý kết hợp quả la hán vào chế độ ăn uống hằng ngày. Cần hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để đánh giá nguy cơ tương tác với thuốc, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị hoặc làm phát sinh tác dụng phụ.