Với chị Ngọc (Sa Pa), hành trình tìm lại vóc dáng đã kéo dài nhiều năm. Chị từng thử ăn kiêng, tập luyện, thậm chí nhịn ăn với hy vọng giảm cân. Tuy nhiên, công việc bận rộn và việc chăm sóc con nhỏ khiến chị khó duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn. Cân nặng có thời điểm giảm nhưng sau đó lại tăng trở lại.

Đằng sau quyết định thay đổi vóc dáng của chị Ngọc còn có một câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc. Chị và mẹ từng cùng nhau ấp ủ mong muốn đến gặp bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn để được tư vấn và làm đẹp. Hai mẹ con đã dự định sắp xếp một chuyến đi, nhưng mẹ chị đột ngột qua đời trong lúc ngủ.

Trước phẫu thuật, vòng bụng của chị đo được là 120 cm. Theo chia sẻ, phần thân trên nặng nề khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn. Chị còn gặp tình trạng tràn dịch khớp gối, khiến việc tập luyện càng thêm bất tiện.

Kế hoạch chung không thể thực hiện, nhưng ước mơ ấy vẫn luôn được chị Ngọc ghi nhớ. Sau biến cố, chị quyết định tiếp tục hành trình mà hai mẹ con từng mong muốn, như một cách hoàn thành lời hẹn còn dang dở.

Chị Ngọc tự tin, rạng rỡ sau 1 tháng phẫu thuật

Sau khi được thăm khám và tư vấn, chị thực hiện phẫu thuật hút mỡ kết hợp tạo hình thành bụng. Ở mốc một tháng sau phẫu thuật, vòng bụng của chị giảm từ khoảng 120cm xuống còn 90cm. Chị cho biết cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, gọn gàng hơn; sinh hoạt hàng ngày và công việc cũng thuận tiện hơn.

Từ Huế, chị M đến gặp Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn để tìm lại sự tự tin sau nhiều năm

Câu chuyện của chị N.T.M, đến từ Huế, lại bắt đầu từ những mặc cảm kéo dài về cơ thể. Chị gặp tình trạng vòng 1 phì đại cùng vòng 2 nhiều mỡ thừa, khiến vóc dáng trở nên nặng nề và việc lựa chọn trang phục cũng gặp nhiều hạn chế.

Theo chia sẻ của chị, những biến động về sức khỏe, nội tiết và áp lực cá nhân trong cuộc sống đã gây ảnh hưởng đến cân nặng. Chị đã thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Những biến cố trong đời sống riêng cũng khiến chị có thời gian dài mất tự tin về ngoại hình.

Điều khiến chị M quan tâm không chỉ là vóc dáng bên ngoài. Tình trạng vòng 1 phì đại khiến vùng nếp lằn dưới ngực ngứa ngáy và khó chịu. Chị mong muốn tìm được giải pháp giúp cơ thể gọn gàng hơn, đồng thời khắc phục những bất tiện trong sinh hoạt.

Sau khi tìm hiểu và đến thăm khám với Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn, chị được tư vấn thực hiện combo thu gọn ngực phì đại, hút mỡ kết hợp tạo hình thành bụng.

Sau phẫu thuật, chị chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm hơn, vùng dưới ngực không còn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu như trước. Việc chọn trang phục cũng trở nên dễ dàng, chị có thể mặc những kiểu quần áo mình yêu thích mà không còn quá nhiều e dè.

Chị M check-in cùng bác sĩ Tuấn trước khi phẫu thuật

“Mình là cô giáo mà không thể mặc được áo dài”

Đó là lời tâm sự của chị M.T.H (Hà Nội). Từng có vóc dáng khá thon gọn, nhưng sau khi sinh 3 con cân nặng của chị tăng lên gần 100kg, vòng bụng gần 110cm, vòng 1 phì đại.

Chị H đã thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng không đạt được thay đổi như kỳ vọng. Với công việc giáo viên, chiếc áo dài vốn gắn liền với hình ảnh nghề nghiệp lại trở thành trang phục khiến chị ngại ngần. Vòng bụng quá khổ, vòng 1 phì đại đã khiến chị khó lựa chọn trang phục phù hợp, ảnh hưởng đến sự tự tin khi đứng lớp và giao tiếp.

Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn giúp chị M.T.H tự tin hơn

Sau khi tìm hiểu, chị quyết định thực hiện hút mỡ kết hợp tạo hình thành bụng, thu gọn ngực phì đại tại Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn.

Chia sẻ về quá trình hồi phục, chị cho biết cảm giác nhẹ nhàng hơn so với những gì bản thân tưởng tượng. Kết quả sau phẫu thuật cũng khiến chị hài lòng và tiếc nuối vì đã không tìm hiểu và thực hiện sớm hơn.

Mỗi người một câu chuyện, một hành trình riêng

Ba trường hợp, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung: từng dành nhiều thời gian thử các phương pháp giảm cân mà chưa đạt kết quả mong muốn, đồng thời phải sống cùng những bất tiện và mặc cảm về vóc dáng.

Với Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn, những trường hợp này cần được đánh giá riêng biệt thay vì áp dụng cùng một phương pháp. Tình trạng mỡ thừa, da dư, mức độ phì đại tuyến vú, sức khỏe tổng thể và mong muốn của khách hàng đều là những yếu tố cần được xem xét trước khi đưa ra chỉ định.

Phẫu thuật tạo hình cơ thể cũng không thay thế cho việc kiểm soát cân nặng hay điều trị các bệnh lý liên quan. Khách hàng cần được thăm khám, đánh giá nguy cơ, hiểu rõ giới hạn của can thiệp và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc, tái khám sau phẫu thuật.

Với 3 chị, hành trình thay đổi vóc dáng là một quyết định cá nhân sau nhiều năm trăn trở. Điều họ tìm kiếm sau cùng không chỉ là những con số nhỏ hơn trên thước dây, mà còn là cảm giác thoải mái, tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống thường ngày.