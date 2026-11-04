Danh tính người phụ nữ không qua khỏi sau khi uống thuốc nguyên vỉ

Sức khỏe 04/11/2026 15:18

Một phụ nữ bị thủng đại tràng, nhiễm khuẩn nặng sau khi nuốt cả vỉ thuốc mà không hay biết. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ghi nhận 9 trường hợp tương tự trong 20 tháng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, người phụ nữ có một số bệnh nền, phải sử dụng nhiều loại thuốc mỗi ngày. Bà vào Khoa Cấp cứu sau một ngày đau bụng, buồn nôn, sốt cao và khó thở. Kết quả chụp CT bụng gợi ý thủng đại tràng do dị vật.

Trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ phát hiện một viên thuốc vẫn nằm nguyên trong vỉ. Cạnh sắc của vỉ đã đâm thủng đại tràng người bệnh, gây ổ áp xe và nhiễm khuẩn nặng.

Dù được phẫu thuật, điều trị kháng sinh, thở máy và lọc máu liên tục, người bệnh vẫn diễn tiến sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và không qua khỏi. Đáng chú ý, cả người bệnh và gia đình đều không biết bà đã nuốt nhầm vỉ thuốc từ thời điểm nào.

Theo thống kê của bệnh viện, từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026, đơn vị ghi nhận 9 trường hợp nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỉ phải can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật. Trong đó, 8 trường hợp được nội soi gắp dị vật, phần lớn vỉ thuốc mắc tại thực quản; một trường hợp bị xuyên thủng ruột non, phải phẫu thuật cắt đoạn ruột.

Danh tính người phụ nữ không qua khỏi sau khi uống thuốc nguyên vỉ - Ảnh 1
Vỏ viên thuốc rất nguy hiểm nếu nuốt phải - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, ThS.DS Nguyễn Quan Như Hảo, Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vỉ thuốc gồm phần nhựa giữ viên thuốc và màng nhôm. Khi bị cắt thành từng ô nhỏ, mảnh vỉ có thể tạo thành các góc nhọn, cạnh sắc. Nếu bị nuốt, dị vật có thể mắc ở thực quản hoặc di chuyển xuống dạ dày, ruột, gây tổn thương, thậm chí thủng đường tiêu hóa.

Khi đó, vi khuẩn và chất chứa trong lòng ruột có thể thoát ra ngoài, gây áp xe, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn nặng, sốc và suy đa cơ quan.

Nguy hiểm hơn, người bệnh có thể không biết mình đã nuốt nhầm vỉ thuốc. Triệu chứng đôi khi xuất hiện muộn, dễ nhầm với bệnh lý khác. Mảnh vỉ cũng có thể khó phát hiện trên phim X-quang hoặc CT.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu nghi ngờ nuốt phải thuốc còn nguyên vỉ, người bệnh cần đến bệnh viện ngay, kể cả khi chưa có triệu chứng; không tự gây nôn, móc họng hoặc cố nuốt cơm, chuối để đẩy dị vật xuống vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Để phòng tránh, người dân nên ghi nhớ 4 bước “Nhìn - Bóc - Kiểm - Uống”: kiểm tra đúng thuốc, lấy viên thuốc hoàn toàn khỏi vỉ, bảo đảm không còn mảnh nhựa hoặc nhôm dính vào viên thuốc rồi mới uống.

Với bệnh nhân cao tuổi, người thân cần hỗ trợ chuẩn bị và kiểm tra từng viên thuốc trước khi sử dụng;  không đưa ô thuốc còn nguyên vỉ vào miệng để cắn, ngậm. Một thao tác kiểm tra tưởng chừng đơn giản có thể giúp ngăn ngừa tai nạn nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Ca phẫu thuật 1 giờ cắt bỏ u xơ tử cung gần 3 kg

Ca phẫu thuật 1 giờ cắt bỏ u xơ tử cung gần 3 kg

Bệnh viện Kiến An, TP Hải Phòng vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị khối u xơ tử cung có kích thước đường kính lớn đến 24 cm, nặng 2,93 kg.

Xem thêm
Từ khóa:   uống thuốc nguyên vỉ tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chốt ngày lên sóng phim tình cảm Chiết Ánh Trăng

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chốt ngày lên sóng phim tình cảm Chiết Ánh Trăng

Sao quốc tế 17 phút trước
Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận mệnh hanh thông như 'cá hóa rồng', sở hữu khoản tiền lớn trong tay, trả hết nợ nần, tài lộc bủa vây

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận mệnh hanh thông như 'cá hóa rồng', sở hữu khoản tiền lớn trong tay, trả hết nợ nần, tài lộc bủa vây

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ

Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hỗn chiến trên sân bóng, 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai

Hỗn chiến trên sân bóng, 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai

Video 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ca phẫu thuật 1 giờ cắt bỏ u xơ tử cung gần 3 kg

Ca phẫu thuật 1 giờ cắt bỏ u xơ tử cung gần 3 kg

Hiểm họa từ những viên nam châm trong đồ chơi xếp hình của trẻ

Hiểm họa từ những viên nam châm trong đồ chơi xếp hình của trẻ

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà