Danh tính người phụ nữ không qua khỏi sau khi uống thuốc nguyên vỉ

Một phụ nữ bị thủng đại tràng, nhiễm khuẩn nặng sau khi nuốt cả vỉ thuốc mà không hay biết. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ghi nhận 9 trường hợp tương tự trong 20 tháng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, người phụ nữ có một số bệnh nền, phải sử dụng nhiều loại thuốc mỗi ngày. Bà vào Khoa Cấp cứu sau một ngày đau bụng, buồn nôn, sốt cao và khó thở. Kết quả chụp CT bụng gợi ý thủng đại tràng do dị vật. Trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ phát hiện một viên thuốc vẫn nằm nguyên trong vỉ. Cạnh sắc của vỉ đã đâm thủng đại tràng người bệnh, gây ổ áp xe và nhiễm khuẩn nặng.

Dù được phẫu thuật, điều trị kháng sinh, thở máy và lọc máu liên tục, người bệnh vẫn diễn tiến sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và không qua khỏi. Đáng chú ý, cả người bệnh và gia đình đều không biết bà đã nuốt nhầm vỉ thuốc từ thời điểm nào. Theo thống kê của bệnh viện, từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026, đơn vị ghi nhận 9 trường hợp nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỉ phải can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật. Trong đó, 8 trường hợp được nội soi gắp dị vật, phần lớn vỉ thuốc mắc tại thực quản; một trường hợp bị xuyên thủng ruột non, phải phẫu thuật cắt đoạn ruột.



Vỏ viên thuốc rất nguy hiểm nếu nuốt phải - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ VietNamNet, ThS.DS Nguyễn Quan Như Hảo, Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vỉ thuốc gồm phần nhựa giữ viên thuốc và màng nhôm. Khi bị cắt thành từng ô nhỏ, mảnh vỉ có thể tạo thành các góc nhọn, cạnh sắc. Nếu bị nuốt, dị vật có thể mắc ở thực quản hoặc di chuyển xuống dạ dày, ruột, gây tổn thương, thậm chí thủng đường tiêu hóa. Khi đó, vi khuẩn và chất chứa trong lòng ruột có thể thoát ra ngoài, gây áp xe, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn nặng, sốc và suy đa cơ quan. Nguy hiểm hơn, người bệnh có thể không biết mình đã nuốt nhầm vỉ thuốc. Triệu chứng đôi khi xuất hiện muộn, dễ nhầm với bệnh lý khác. Mảnh vỉ cũng có thể khó phát hiện trên phim X-quang hoặc CT. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu nghi ngờ nuốt phải thuốc còn nguyên vỉ, người bệnh cần đến bệnh viện ngay, kể cả khi chưa có triệu chứng; không tự gây nôn, móc họng hoặc cố nuốt cơm, chuối để đẩy dị vật xuống vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn. Để phòng tránh, người dân nên ghi nhớ 4 bước “Nhìn - Bóc - Kiểm - Uống”: kiểm tra đúng thuốc, lấy viên thuốc hoàn toàn khỏi vỉ, bảo đảm không còn mảnh nhựa hoặc nhôm dính vào viên thuốc rồi mới uống. Với bệnh nhân cao tuổi, người thân cần hỗ trợ chuẩn bị và kiểm tra từng viên thuốc trước khi sử dụng; không đưa ô thuốc còn nguyên vỉ vào miệng để cắn, ngậm. Một thao tác kiểm tra tưởng chừng đơn giản có thể giúp ngăn ngừa tai nạn nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

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