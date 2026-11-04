Hỗn chiến trên sân bóng, 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai

Trận đấu giữa Uberlândia và Mamoré, thuộc vòng 2 Giải vô địch U20 Minas Gerais, đã có tới 51 thẻ đỏ. Trong số 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai. 3 người còn lại nhận thẻ vàng vì những lý do khác.

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