Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 04/11/2026 16:00

4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm nhưng chẳng mấy ấm êm hạnh phúc. Ngày trước lúc mới lấy nhau, chồng tôi vẫn chưa tu chí làm ăn, suốt ngày đi theo bạn bè tụ tập. Tôi gồng gánh một mình nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng, chịu đựng cảnh chồng vô tâm.

4 năm trước, chồng tôi bất ngờ có ý định kinh doanh. Anh muốn tôi giao hết tiền bạc cho anh nhưng tôi không chịu. Thấy vợ không tin tưởng đưa tiền, chồng tôi lớn mật đi vay nặng lãi. Sau đó anh bị bạn bè lừa, tiền lãi nợ nần chất đống. Anh không trả nổi nợ, lại sợ liên lụy gia đình nên bỏ trốn.

Từ ngày bỏ đi, chồng tôi vài lần gọi về nhau, dần dần thì im bặt. Tôi nghe người quen nói chồng tôi đi biển bị đắm thuyền, có người thì nói chồng tôi có vợ mới. Tôi nghe mà chẳng biết phải tin ai, nhưng trong lòng người vợ là tôi thì vẫn hy vọng chồng trở về với gia đình.

4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?

Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc.

Sau 4 năm chia xa, gia đình tôi mới có một bữa cơm hội tụ. Chồng tôi vui vẻ khen đồ ăn tôi nấu là ngon nhất, còn khen con ngoan ngoãn dễ ăn uống. Đến tối khi con đã đi ngủ thì chồng kéo tôi đến ngồi nói chuyện. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp. Mở hộp ra, tôi tròn mắt thấy vàng đầy ắp. Chồng tôi nói đây là tài sản anh tích góp suốt mấy năm đi biệt xứ.

Chồng tôi bất ngờ quỳ xuống, nghẹn ngào nói sẽ để tôi tự do, đi tìm người đàn ông tốt hơn anh. Anh muốn ly hôn vợ. Tôi hỏi anh có phải ở bên ngoài có vợ khác rồi không? Nhưng chồng tôi vội phản đối, thấy tôi nghi ngờ anh liền thú thật mình đang mắc bệnh ung thư. Anh không muốn chạy chữa vì để tiền trả nợ, cho vợ con sau này.

Tôi có nên bán số vàng chồng mang về không? Không có tiền trả nợ, tôi sẽ lại phải sống vất vả, con cái lớn lên thiếu thốn. Nhưng nếu để chồng mất vì bệnh tật không chạy chữa thì tôi cũng không chịu nổi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Lúc chị Hương vào nhà tôi làm thì vợ tôi vẫn đang ở bên nhà mẹ đẻ chưa về. Tôi chỉ nhắn cho cô ấy biết là đã tìm được người giúp việc. Hôm sau vợ tôi trở về, thấy chị Hương thì ậm ừ chào hỏi, không nói gì thêm. Tôi nghĩ chắc vợ cũng ưng ý rồi, vì chị ấy làm việc rất gọn gàng, chăm chỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chốt ngày lên sóng phim tình cảm Chiết Ánh Trăng

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu chốt ngày lên sóng phim tình cảm Chiết Ánh Trăng

Sao quốc tế 18 phút trước
Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận mệnh hanh thông như 'cá hóa rồng', sở hữu khoản tiền lớn trong tay, trả hết nợ nần, tài lộc bủa vây

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận mệnh hanh thông như 'cá hóa rồng', sở hữu khoản tiền lớn trong tay, trả hết nợ nần, tài lộc bủa vây

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ

Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hỗn chiến trên sân bóng, 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai

Hỗn chiến trên sân bóng, 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai

Video 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

3 con giáp tiền bạc 'chất thành núi', sự nghiệp 'đại phá thành công', mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Biệt tích 4 năm bất ngờ trở về đưa vợ hộp vàng chất đống, câu nói sau đó của chồng làm tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/11/2026, 3 con giáp Thần Tài ‘rót lộc’, đạp trúng hũ vàng, tiền bạc như ‘sóng biển dâng trào’ ngày nào cũng rủng rỉnh tiêu pha

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Năm 5/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Xông vào khách sạn bắt quả tang chồng, nhìn người ngồi ngay bậc cầu thang tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có bầu, tôi thong thả hẹn gặp đưa một tấm ảnh làm cô ta bàng hoàng

Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có bầu, tôi thong thả hẹn gặp đưa một tấm ảnh làm cô ta bàng hoàng

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Đêm khuya thấy vợ quỳ gối xin lỗi osin rồi dúi 30 triệu để bịt miệng, lọt tai lý do tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Giữa đêm khuya nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, lén nhìn qua khe cửa tôi bàng hoàng trước hành động của chồng

Giữa đêm khuya nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, lén nhìn qua khe cửa tôi bàng hoàng trước hành động của chồng

Đột ngột ghé nhà bạn trai không báo trước, nghe tiếng phụ nữ phát ra từ phòng ngủ tôi bàng hoàng vì sốc

Đột ngột ghé nhà bạn trai không báo trước, nghe tiếng phụ nữ phát ra từ phòng ngủ tôi bàng hoàng vì sốc

Đột ngột về nhà giữa trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm chạy xe đi, lén bám theo tôi gục ngã trước cảnh tượng cuối đường

Đột ngột về nhà giữa trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm chạy xe đi, lén bám theo tôi gục ngã trước cảnh tượng cuối đường