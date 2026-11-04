Phim của Châu Tinh Trì thu hơn 2,3 tỷ NDT nhưng nhận điểm 0% từ giới phê bình quốc tế

Sao quốc tế 04/11/2026 15:43

Đội bóng nữ Thiếu Lâm, tác phẩm do Châu Tinh Trì sản xuất, từng gây tiếng vang tại phòng vé Trung Quốc khi ra mắt hồi tháng 7/2026. Bộ phim thu về hơn 2,3 tỷ NDT, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất mùa hè năm nay. Tuy nhiên, khi tiến ra thị trường quốc tế, dự án lại nhận phản ứng trái ngược, thậm chí bị giới phê bình đánh giá rất tiêu cực.

Từ ngày 23/10, phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm được phát hành tại các rạp ở Bắc Mỹ, Anh và Ireland. Trên chuyên trang đánh giá điện ảnh Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận mức điểm 0% từ giới phê bình chuyên nghiệp. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với một dự án gắn với tên tuổi Châu Tinh Trì, người vốn có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực điện ảnh châu Á và quốc tế.

Theo các nhận xét được tổng hợp, nhiều nhà phê bình cho rằng Đội bóng nữ Thiếu Lâm thiếu sáng tạo, kỹ xảo lỗi thời và cách xây dựng tình tiết chưa thuyết phục. Cây viết Jonathan W. Hickman của tờ Newnan Times-Herald thậm chí ví bộ phim như một sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo của một công ty thương mại nhỏ.

Phim của Châu Tinh Trì thu hơn 2,3 tỷ NDT nhưng nhận điểm 0% từ giới phê bình quốc tế - Ảnh 1

Một số ý kiến nhận xét những phân cảnh bóng đá mang yếu tố hài hước có thể tạo tiếng cười, nhưng phim nhanh chóng trở nên nhàm chán khi rời khỏi sân đấu. Kịch bản bị cho là thiếu chiều sâu, mâu thuẫn chưa đủ sức nặng và các nhân vật được xây dựng thiếu tính thuyết phục.

Không chỉ gặp phản ứng tiêu cực ở nước ngoài, bộ phim còn mất điểm tại thị trường quê nhà. Trên Douban, điểm đánh giá của tác phẩm giảm từ 6,6 xuống 5,9. Một số chuyên gia cho rằng dù thông điệp về những cô gái vượt qua giới hạn bản thân để làm chủ cuộc đời khá tích cực, cách triển khai câu chuyện lại đơn giản, thiếu những điểm nhấn đáng nhớ.

Đáng chú ý, Đội bóng nữ Thiếu Lâm được nhận xét có nhiều nét tương đồng với bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm ra mắt năm 2001, cũng do Châu Tinh Trì đóng chính. Phiên bản cũ từng tạo tiếng vang nhờ sự kết hợp giữa võ thuật, bóng đá và hài hước độc đáo. Tuy nhiên, phiên bản mới bị cho là lặp lại công thức cũ, thiếu sự đổi mới để phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay.

Phim của Châu Tinh Trì thu hơn 2,3 tỷ NDT nhưng nhận điểm 0% từ giới phê bình quốc tế - Ảnh 2

Theo trang 163, doanh thu lớn của phim đến từ nội dung giải trí dễ tiếp cận với trẻ em và các gia đình, bên cạnh sức hút từ tên tuổi Châu Tinh Trì và sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều khán giả đến rạp một phần vì tình cảm dành cho nam đạo diễn, người từng gắn liền với ký ức điện ảnh của nhiều thế hệ.

Với kinh phí dự kiến khoảng 380 triệu NDT và doanh thu vượt 2,3 tỷ NDT, Đội bóng nữ Thiếu Lâm rõ ràng thành công về thương mại. Tuy nhiên, theo nhận định của 163, Châu Tinh Trì có thể chiến thắng ở phòng vé nhưng lại đối mặt với sự suy giảm về danh tiếng. Những ý kiến thất vọng cho rằng việc liên tục khai thác công thức cũ đang khiến dấu ấn sáng tạo từng làm nên tên tuổi của ông dần phai nhạt.

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Bộ phim Công phu nữ túc do Châu Tinh Trì đạo diễn đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhận kết quả không mấy khả quan trên thị trường quốc tế. Theo thông tin công bố ngày 30.10, tác phẩm đạt 0% đánh giá tích cực trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes sau khi phát hành tại Bắc Mỹ.

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