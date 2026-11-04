Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ

Sao quốc tế 04/11/2026 16:41

Huỳnh Hiểu Minh thu hút sự chú ý khi liên tiếp đón nhận những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Sau thời gian tập trung cho việc học tập, nam diễn viên xác nhận tham gia dự án truyền hình Trùng Khánh Hào, đánh dấu sự trở lại với hoạt động diễn xuất.

Huỳnh Hiểu Minh thu hút sự chú ý khi liên tiếp đón nhận những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Sau thời gian tập trung cho việc học tập, nam diễn viên xác nhận tham gia dự án truyền hình Trùng Khánh Hào, đánh dấu sự trở lại với hoạt động diễn xuất.

Theo thông tin được công bố, Trùng Khánh Hào là bộ phim do Tencent Video phối hợp cùng Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Khổng Sênh. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Nhược Quân, Hồ Tiên Hú, Mã Tư Thuần, Doãn Phưởng, Hoàng Minh Hạo, Đổng Dũng và Huỳnh Hiểu Minh. Trong đó, Trương Nhược Quân và Hồ Tiên Hú đảm nhận vai chính, còn Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với vai trò diễn viên đặc biệt.

Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ - Ảnh 1

Lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử năm 1949, bộ phim tái hiện cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Trùng Khánh. Câu chuyện xoay quanh nhóm học viên hải quân trẻ tuổi trong bối cảnh đất nước có nhiều biến động. Họ bí mật lên kế hoạch khởi nghĩa, tìm cách đưa chiến hạm từ Thượng Hải đến khu giải phóng Yên Đài. Bên cạnh yếu tố lịch sử, tác phẩm còn khai thác những lựa chọn về niềm tin, lý tưởng và số phận con người trước những bước ngoặt của thời đại. Sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh bên cạnh Trương Nhược Quân cũng khiến dự án nhận được nhiều kỳ vọng.

Đáng chú ý, thông tin trở lại màn ảnh được công bố sau khi Huỳnh Hiểu Minh dành phần lớn thời gian cho mục tiêu học tập. Tháng 6/2026, nam diễn viên có tên trong danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến trúng tuyển của Học viện Hý kịch Thượng Hải, chuyên ngành Quản lý nghệ thuật - Kế hoạch sân khấu, với tổng điểm 271,34. Đây là kết quả sau lần thi chưa thành công vào năm 2025. Trước đó, anh từng bày tỏ mong muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình có học vị tiến sĩ. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã hạn chế nhận lời đóng phim và dành trọn một năm ôn luyện.

Huỳnh Hiểu Minh tái xuất màn ảnh sau khi theo đuổi học vị tiến sĩ - Ảnh 2

Ngoài diễn xuất, nam diễn viên còn đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông Quốc tế tại Liên hoan Điện ảnh Bách Hoa Kim Kê 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/11 tại Hạ Môn. Huỳnh Hiểu Minh kỳ vọng góp phần quảng bá những tác phẩm chất lượng của Trung Quốc ra thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các nhà làm phim.

Tại buổi họp báo, anh cũng tiết lộ mong muốn tham gia một dự án điện ảnh đề tài hiện thực có kinh phí không lớn nhưng sở hữu câu chuyện giàu cảm xúc. Ở tuổi 48, Huỳnh Hiểu Minh cho thấy định hướng làm nghề ngày càng đa dạng, không chỉ tập trung vào quy mô hay sức hút thương mại mà còn chú trọng chiều sâu nhân vật và chất lượng nội dung.

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Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp khi đi xem nhà tại một khu bất động sản ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hình ảnh đời thường của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi anh chuẩn bị bước sang tuổi 50 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc.

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