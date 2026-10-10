Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 10/10/2026 09:00

Hình ảnh đời thường của Huỳnh Hiểu Minh trên máy bay mới đây thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ở tuổi U50, nam diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da căng mịn, gương mặt gọn gàng và vóc dáng săn chắc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài phong độ là quá trình rèn luyện nghiêm khắc cùng những đánh đổi sức khỏe mà chính anh từng chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của Huỳnh Hiểu Minh trên máy bay mới đây thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ở tuổi U50, nam diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da căng mịn, gương mặt gọn gàng và vóc dáng săn chắc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài phong độ là quá trình rèn luyện nghiêm khắc cùng những đánh đổi sức khỏe mà chính anh từng chia sẻ.

Trong những hình ảnh được lan truyền, Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện tại khoang hạng thương gia với trang phục đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai và giữ phong thái thoải mái. Diện mạo trẻ trung của tài tử khiến nhiều người bất ngờ. Không chỉ được khen ngợi về ngoại hình, anh còn ghi điểm nhờ cử chỉ lịch thiệp khi gật đầu cảm ơn tiếp viên hàng không trước lúc xuống máy bay.

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý - Ảnh 1

Để duy trì vóc dáng, Huỳnh Hiểu Minh có thói quen thức dậy từ 5 giờ sáng, kết hợp tập luyện với chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Nam diễn viên từng duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể khoảng 8%, ưu tiên những thực phẩm như ức gà luộc và bông cải xanh.

Trong chương trình giải trí ngày 28/2/2026, anh tiết lộ từng trải qua quá trình thay đổi cân nặng đáng kể để phục vụ hai vai diễn. Trong vòng hai năm, nam diễn viên giảm khoảng 13,6 kg rồi tăng trở lại khoảng 18 kg. Việc biến đổi thể trạng trong thời gian dài khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Khi giảm cân, anh gặp tình trạng tim đập nhanh và mất cơ; sau giai đoạn tăng cân, anh được chẩn đoán cholesterol cao và gan nhiễm mỡ. Từ trải nghiệm cá nhân, Huỳnh Hiểu Minh khuyên mọi người không nên mù quáng bắt chước cách giảm hoặc tăng cân cực đoan.

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý - Ảnh 2

Tháng 6/2026, tài tử tiếp tục gây chú ý khi tham gia thử thách thể lực cùng blogger Hoa Tiểu Long. Anh thực hiện nhiều bài tập cường độ cao như chạy bộ có tạ, kéo lốp, hít xà, plank, gập bụng và burpee. Nam diễn viên còn cõng người đồng hành nặng khoảng 47 kg để chống đẩy 22 lần.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Hiểu Minh gần đây còn có bước tiến mới trong học tập. Đầu tháng 9, anh làm thủ tục nhập học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Hý kịch Thượng Hải, thu hút sự quan tâm của sinh viên và người hâm mộ.

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh vẫn duy trì sức hút nhờ ngoại hình và tinh thần làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, hành trình giữ dáng của anh cũng cho thấy việc chăm sóc ngoại hình cần đặt sức khỏe lên hàng đầu, thay vì đánh đổi cơ thể để chạy theo những tiêu chuẩn khắt khe.

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