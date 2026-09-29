Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 29/09/2026 12:15

Tối 28/9, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân – con trai cố trùm sòng bài Hà Hồng Sân – tổ chức tiệc cưới tại khu nghỉ dưỡng Grand Lisboa ở Macau (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ đông đảo người thân, bạn bè cùng nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Tối 28/9, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân – con trai cố trùm sòng bài Hà Hồng Sân – tổ chức tiệc cưới tại khu nghỉ dưỡng Grand Lisboa ở Macau (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ đông đảo người thân, bạn bè cùng nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Bữa tiệc diễn ra vài tháng sau hôn lễ riêng tư của cặp đôi tại Pháp, được xem là dịp để cô dâu chú rể gặp gỡ, cảm ơn gia đình hai bên, các bậc trưởng bối và những người bạn thân thiết đã gửi lời chúc phúc.

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại - Ảnh 1

Trong dàn khách mời, tài tử Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ như Trần Kiều Ân và ông xã, Cổ Cự Cơ, Nguyên Hoằng, Trương Hâm Nghệ và ca sĩ Kim Sa. Một số thành viên gia đình họ Hà cũng góp mặt, trong đó có nữ doanh nhân Hà Siêu Quỳnh.

Nếu hôn lễ tại Pháp hồi tháng 6 mang tính riêng tư, tiệc cưới ở Macau được tổ chức với quy mô rộng rãi hơn. Trước đó, không phải tất cả người thân lớn tuổi và bạn bè trong giới giải trí của cặp đôi đều có thể đến Pháp tham dự. Vì vậy, buổi tiệc lần này trở thành cơ hội để Hà Du Quân và Hề Mộng Dao cùng những người quan trọng với gia đình chia sẻ niềm vui.

Không gian tiệc được trang hoàng theo chủ đề biển hoa mùa thu, sử dụng hàng chục nghìn bó hoa, tạo nên khung cảnh sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Địa điểm tổ chức cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Grand Lisboa là một trong những cơ sở kinh doanh nổi tiếng gắn với gia đình họ Hà.

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại - Ảnh 2

Trong chương trình, Hà Du Quân tiếp tục thể hiện tính cách hài hước khi nhắc đến chênh lệch chiều cao giữa anh và bà xã. Những câu nói dí dỏm của chú rể khiến các khách mời bật cười, góp phần tạo bầu không khí thoải mái cho buổi tiệc.

Mẹ của Hà Du Quân, bà Lương An Kỳ, cũng lên sân khấu phát biểu. Bà bày tỏ niềm vui khi con trai kết hôn với một người phụ nữ vừa tài giỏi vừa tốt bụng, đồng thời cảm ơn Hề Mộng Dao vì đã mang đến cho gia đình hai người cháu.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đăng ký kết hôn năm 2019 và có hai con. Sau hôn lễ riêng tư tại Pháp, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc tại Macau để chung vui cùng gia đình và bạn bè.

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân và Cổ Cự Cơ khiến tiệc cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân trở thành một trong những sự kiện được chú ý của giới giải trí Hoa ngữ vào cuối tháng 9.

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Chuyện tình cảm của Angelababy đang trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trong làng giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học chương trình tiến sĩ ở tuổi 48

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với phát ngôn về chuyện từng giúp người vô ơn

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với phát ngôn về chuyện từng giúp người vô ơn

Chỉ chênh 3 tuổi, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy khiến dân mạng ngỡ ngàng vì ngoại hình

Chỉ chênh 3 tuổi, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Quán Hy khiến dân mạng ngỡ ngàng vì ngoại hình

Angelababy thay đổi thế nào về thu nhập sau 4 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh?

Angelababy thay đổi thế nào về thu nhập sau 4 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh?

Khối tài sản của Huỳnh Hiểu Minh biến động ra sao sau khi chia tay Angelababy?

Khối tài sản của Huỳnh Hiểu Minh biến động ra sao sau khi chia tay Angelababy?

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 29 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm