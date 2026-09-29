Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bữa tiệc diễn ra vài tháng sau hôn lễ riêng tư của cặp đôi tại Pháp, được xem là dịp để cô dâu chú rể gặp gỡ, cảm ơn gia đình hai bên, các bậc trưởng bối và những người bạn thân thiết đã gửi lời chúc phúc.

Tối 28/9, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân – con trai cố trùm sòng bài Hà Hồng Sân – tổ chức tiệc cưới tại khu nghỉ dưỡng Grand Lisboa ở Macau (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ đông đảo người thân, bạn bè cùng nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Trong dàn khách mời, tài tử Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ như Trần Kiều Ân và ông xã, Cổ Cự Cơ, Nguyên Hoằng, Trương Hâm Nghệ và ca sĩ Kim Sa. Một số thành viên gia đình họ Hà cũng góp mặt, trong đó có nữ doanh nhân Hà Siêu Quỳnh.

Nếu hôn lễ tại Pháp hồi tháng 6 mang tính riêng tư, tiệc cưới ở Macau được tổ chức với quy mô rộng rãi hơn. Trước đó, không phải tất cả người thân lớn tuổi và bạn bè trong giới giải trí của cặp đôi đều có thể đến Pháp tham dự. Vì vậy, buổi tiệc lần này trở thành cơ hội để Hà Du Quân và Hề Mộng Dao cùng những người quan trọng với gia đình chia sẻ niềm vui.

Không gian tiệc được trang hoàng theo chủ đề biển hoa mùa thu, sử dụng hàng chục nghìn bó hoa, tạo nên khung cảnh sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Địa điểm tổ chức cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Grand Lisboa là một trong những cơ sở kinh doanh nổi tiếng gắn với gia đình họ Hà.

Trong chương trình, Hà Du Quân tiếp tục thể hiện tính cách hài hước khi nhắc đến chênh lệch chiều cao giữa anh và bà xã. Những câu nói dí dỏm của chú rể khiến các khách mời bật cười, góp phần tạo bầu không khí thoải mái cho buổi tiệc.

Mẹ của Hà Du Quân, bà Lương An Kỳ, cũng lên sân khấu phát biểu. Bà bày tỏ niềm vui khi con trai kết hôn với một người phụ nữ vừa tài giỏi vừa tốt bụng, đồng thời cảm ơn Hề Mộng Dao vì đã mang đến cho gia đình hai người cháu.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đăng ký kết hôn năm 2019 và có hai con. Sau hôn lễ riêng tư tại Pháp, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc tại Macau để chung vui cùng gia đình và bạn bè.

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân và Cổ Cự Cơ khiến tiệc cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân trở thành một trong những sự kiện được chú ý của giới giải trí Hoa ngữ vào cuối tháng 9.