Angelababy thay đổi thế nào về thu nhập sau 4 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh?

Sao quốc tế 19/08/2026 14:56

Sau những biến động từ năm 2023, Angelababy từng mất một số hợp đồng với các thương hiệu quốc tế, trong khi các dự án phim ảnh và chương trình giải trí cũng giảm đáng kể. Thay vì tìm cách trở lại bằng mọi giá, nữ diễn viên dần lựa chọn hướng đi thực tế hơn, tập trung vào những lĩnh vực vốn là thế mạnh của mình.

Bốn năm sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh hay các chương trình giải trí như trước. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa sự nghiệp của nữ diễn viên đi xuống. Thay vì tập trung vào phim ảnh, cô đang chuyển hướng sang quảng cáo, livestream và thời trang - những lĩnh vực phù hợp với lợi thế về ngoại hình và sức hút thương mại.

Sau những biến động từ năm 2023, Angelababy từng mất một số hợp đồng với các thương hiệu quốc tế, trong khi các dự án phim ảnh và chương trình giải trí cũng giảm đáng kể. Thay vì tìm cách trở lại bằng mọi giá, nữ diễn viên dần lựa chọn hướng đi thực tế hơn, tập trung vào những lĩnh vực vốn là thế mạnh của mình.

Angelababy thay đổi thế nào về thu nhập sau 4 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh? - Ảnh 1

Năm 2026, chiến lược này bắt đầu cho thấy hiệu quả. Chỉ trong những tháng đầu năm, Angelababy liên tiếp trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu nội địa như Sanshi, Le Fame, AFU và Mageline. Phần lớn hợp đồng mới tập trung vào mỹ phẩm và chăm sóc da.

Dù vậy, thu nhập quảng cáo của Angelababy được cho là không còn ở mức đỉnh cao. Một số báo cáo truyền thông Trung Quốc cho biết phí quảng cáo hiện tại chỉ bằng khoảng 1/5 so với thời kỳ cô có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tuy nhiên, việc liên tục có thương hiệu lựa chọn nữ diễn viên cho thấy giá trị thương mại của cô vẫn đáng kể.

Livestream cũng trở thành một nguồn thu và là cách Angelababy duy trì sức hút với người tiêu dùng. Ngày 24.1.2026, cô tham gia một phiên livestream của Red Dragonfly, thu hút hơn 50 triệu lượt xem và đạt doanh thu khoảng 83 triệu nhân dân tệ. Đây là doanh thu của toàn bộ phiên bán hàng, không phải khoản tiền Angelababy trực tiếp nhận được.

Angelababy thay đổi thế nào về thu nhập sau 4 năm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh? - Ảnh 2

Thời trang tiếp tục là lợi thế nổi bật của nữ diễn viên. Tại Tuần lễ Haute Couture Paris 2025, cô xuất hiện tại nhiều sự kiện của các thương hiệu cao cấp, tiếp tục duy trì hình ảnh thời trang vốn được xây dựng trong nhiều năm.

Bên cạnh công việc, những khoảnh khắc đời thường của Angelababy cũng thường xuyên thu hút sự chú ý. Hình ảnh cô đi mua sắm, xuất hiện tại sân bay hay dành thời gian bên con trai đều nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Nhìn lại bốn năm sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy rõ ràng đã bước sang một giai đoạn mới. Mức thù lao có thể không còn như thời kỳ đỉnh cao, nhưng cô vẫn duy trì nhiều nguồn thu từ quảng cáo, mỹ phẩm, livestream và thời trang.

Vì vậy, nhận định Angelababy “hết thời” sau ly hôn có lẽ vẫn còn quá sớm. Cô đang thay đổi cách kiếm tiền và duy trì vị thế trong ngành giải trí theo một hướng khác.

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