Tình cảnh sa sút của nữ diễn viên Angelababy sau thời gian dài bị 'cấm sóng'

Sao quốc tế 31/03/2026 15:30

Mới đây, nữ diễn viên Angelababy tham dự một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu thời trang nội địa ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Angelababy xuất hiện trẻ trung trong chiếc áo nơ đen trắng phối chân váy ren lưới. Vẻ ngoài ngọt ngào của cô thu hút mọi ánh nhìn, trạng thái tại sự kiện cũng rất tốt, liên tục có những khoảnh khắc cười rạng rỡ. Tuy nhiên, hiện trường sự kiện đã xảy ra tình huống “dở khóc dở cười” khiến khán giả bàn luận sôi nổi.

Với tư cách gương mặt đại diện thương hiệu, đây vốn là sân nhà của Angelababy. Nhưng phía thương hiệu lại mời rất nhiều KOL/influencer (người nổi tiếng trên mạng) đến tham dự, trong đó có cả Hàn An Nhiên - hot girl mạng vốn gây nhiều tranh cãi.

Han An Nhiên nhiều lần công khai thể hiện sự hâm mộ Angelababy. Thậm chí, cô thừa nhận khi phẫu thuật thẩm mỹ đã cố gắng hướng theo đường nét lai Tây thời kỳ đầu của Angelababy. Để được quan sát gần “bản mẫu”, Hàn An Nhiên đã bỏ tiền mua suất gặp mặt, biến việc hâm mộ trên mạng thành trải nghiệm ngoài đời.

Điều gây sốc hơn nữa là diện mạo của Hàn An Nhiên tại sự kiện hôm đó lại cực kỳ giống với Angelababy. Không chỉ bộ đồ gồm áo nơ đen phối váy lưới, mà cả kiểu tóc cũng có điểm tương đồng. Nhìn từ xa, giữa hai người khó phân biệt ai là nghệ sĩ nổi tiếng, ai là hot girl mạng.

Ở thời đỉnh cao, Angelababy từng là “nữ hoàng quảng cáo” với hơn 50 hợp đồng đại diện, đi thảm đỏ thường là nhân vật kết màn, xung quanh toàn sao hạng A. Nhưng giờ đây, Angelababy lại rơi vào cảnh mặc đồ giống KOL, bị vây quanh bởi những hot girl mạng - sự tương phản này khiến nhiều người tiếc nuối cho sự nghiệp của cô.

Một số ý kiến cho rằng, thương hiệu thời trang này thiếu chuyên nghiệp, “khiến thể diện của đại sứ như Angelababy bị hủy hoại”.

Có nguồn tin cho biết, đến phần tiệc tối, Angelababy lập tức thay váy khác, như một cách “ngầm phản hồi” chuyện đụng hàng. Nhưng khi ngồi cạnh Hàn An Nhiên, nữ diễn viên vẫn tỏ ra lịch sự, giao lưu vui vẻ.

Điều trùng hợp là đúng ngày Angelababy tham gia quảng bá sản phẩm ở Thượng Hải, thì Lưu Thi Thi - mỹ nhân cùng lứa “tiểu hoa 85” - lại xuất hiện nổi bật với tư cách khách mời mở màn cho thảm đỏ sự kiện lớn của Tiểu Hồng Thư, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí.

Một bên bị vây quanh bởi KOL, một bên sải bước trên thảm đỏ rực rỡ - sự chênh lệch về địa vị này khiến nhiều người cảm thán về tình hình sa sút của Angelababy: "Đúng là Huỳnh Hiểu Minh đã tạo nên cô ấy, cũng có thể hủy hoại cô ấy”, ám chỉ việc sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy không còn nguồn lực hậu thuẫn nên ngày càng đi xuống.

Angelababy vừa góp mặt trong một buổi phát trực tiếp để quảng bá sản phẩm chăm sóc da. Nữ diễn viên Trung Quốc giới thiệu các mặt hàng có mức giá khá rẻ từ vài chục tới vài trăm NDT.

