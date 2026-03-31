Nam diễn viên qua đời sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm

Hậu trường 31/03/2026 14:01

Nam diễn viên kiêm nghệ sĩ hài Alex Duong qua đời ở tuổi 42 sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm.

Nam diễn viên kiêm nghệ sĩ hài Alex Duong qua đời ở tuổi 42 sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm. Thông tin được bạn thân của anh, Hilarie Steele, xác nhận vào ngày 29/3 trên trang gây quỹ dành cho gia đình nam nghệ sĩ.

“Anh ấy ra đi nhẹ nhàng và không còn đau đớn”, Steele viết.

Trước đó, sức khỏe của anh bất ngờ chuyển biến xấu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng - một biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Những ngày cuối đời, nam diễn viên vẫn đủ tỉnh táo để nói lời tạm biệt với con gái Everest (5 tuổi).

Gia đình Duong, gồm vợ Christina và con gái nhỏ, nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng trong thời gian anh điều trị. Các khoản quyên góp được sử dụng cho chi phí y tế khẩn cấp, viện phí cũng như sinh hoạt cơ bản. Phía gia đình bày tỏ sự biết ơn trước sự động viên và giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn.

Năm 2025, Alex Duong được chẩn đoán mắc một dạng ung thư mô mềm hiếm gặp, có xu hướng tiến triển nhanh và lan rộng. Theo Cleveland Clinic, căn bệnh này thường xuất hiện ở trẻ lớn và người từ 20 đến 35 tuổi, với mức độ ác tính cao.

Nam diễn viên qua đời sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm - Ảnh 1

Alex Duong sinh năm 1984, là diễn viên truyền hình và nghệ sĩ hài người Mỹ, hoạt động trong ngành giải trí từ giữa những năm 2000. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Sonny Le trong series Blue Bloods. Bên cạnh đó, anh còn xuất hiện trong các phim như Dexter, Everybody Hates Chris, 90210, The Young and the Restless và Pretty Little Liars.

Ngoài diễn xuất, Duong hoạt động tích cực ở mảng hài độc thoại tại Los Angeles và tham gia viết kịch bản.

Về đời tư, Alex Duong sinh tại Texas (Mỹ), có xuất thân gia đình gốc Á và từng định hướng theo ngành y trước khi chuyển sang nghệ thuật. Anh kết hôn với vợ Christina và có một con gái tên Everest.

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