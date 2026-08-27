Loại cây quen mặt từ lá đến quả đều có công dụng tốt cho sức khỏe

Trong bưởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin C, Kali, Canxi, Natri giúp phòng ngừa cảm cúm, thúc đẩy tiêu hóa. Ngoài ra, bưởi chứa ít calo nên nó cũng là một loại thực phẩm giảm cân hiệu quả.

Bưởi có công dụng trị bệnh rất tốt, các phần của quả bưởi cũng được dùng làm thuốc. Bưởi tính hàn, có khả năng nhuận phổi, hỗ trợ tiêu hóa, giải rượu và độc, loại bỏ mùi hôi miệng, chữa đầy bụng; vỏ bưởi vị đắng, có thể chữa ho, làm sạch phổi, nhuận tràng, chữa đau bụng; lá bưởi dùng để chữa đau đầu, phong thấp; hoa bưởi giúp mọc tóc, giữ ẩm, làm đẹp da; rễ bưởi và hạt bưởi cũng có công dụng giảm đau.

Tác dụng phổ biến và lâu đời nhất của lá bưởi là chữa cảm mạo, ho khan và sốt nhẹ. Hàm lượng tinh dầu dồi dào trong lá bưởi khi đun xông sẽ giải phóng các hoạt chất giúp làm ấm cơ thể, kích thích ra mồ hôi giải độc, xoa dịu nghẹt mũi và làm loãng đờm. Việc hít thở hơi tinh dầu lá bưởi giúp hệ hô hấp được thông thoáng và dễ chịu nhanh chóng.

Trị gàu, giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc

Nấu nước lá bưởi gội đầu là bí quyết chăm sóc tóc tự nhiên được truyền qua nhiều thế hệ. Các tinh dầu và chất chống oxy hóa trong lá bưởi giúp làm sạch da đầu, loại bỏ gàu ngứa, kháng khuẩn và nuôi dưỡng các nang tóc chắc khỏe. Sử dụng nước lá bưởi gội đầu thường xuyên giúp làm giảm rõ rệt tình trạng tóc xơ yếu, gãy rụng và kích thích tóc mới mọc nhanh, bóng mượt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thư giãn thần kinh, giảm stress, cải thiện giấc ngủ

Mùi thơm tinh khiết, dễ chịu từ lá bưởi có tác dụng tác động trực tiếp đến hệ thần kinh giao cảm. Việc xông hơi, ngâm chân hoặc đốt tinh dầu lá bưởi giúp làm giảm lượng hormone căng thẳng, xua tan mệt mỏi sau ngày làm việc mỏi mệt. Tinh thần thư thái sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và có được giấc ngủ sâu trọn vẹn.

Kháng khuẩn, diệt nấm và hỗ trợ điều trị mụn nhọt

Nhờ chứa các hợp chất kháng sinh tự nhiên như limonene và citral, lá bưởi có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, nấm gây hại trên da. Nước đun lá bưởi dùng để rửa mặt hoặc tắm giúp làm sạch bã nhờn, thông thoáng lỗ chân lông, xoa dịu các nốt mụn viêm và hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh lý ngoài da như viêm da, mẩn ngứa.

Thúc đẩy lưu thông máu và thanh lọc cơ thể

Hợp chất flavonoid trong lá bưởi đóng vai trò củng cố độ bền của thành mạch máu và tăng cường tuần hoàn máu. Ngâm chân hoặc xông toàn thân bằng nước lá bưởi ấm giúp kích thích các huyệt đạo dưới bàn chân, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố qua tuyến mồ hôi hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Ăn bưởi có tốt không có lẽ không cần bàn cãi. Nhưng không phải ai cũng biết cách ăn bưởi chuẩn. Và đây là những điều cần nhớ khi ăn bưởi bạn nhé!

Nếu có thể ăn uống bình thường, tốt nhất bạn nên ăn bưởi nguyên miếng thay vì uống nước ép bưởi. Nếu chỉ ép lấy nước uống, chúng ta đang lãng phí một lượng chất xơ dồi dào quý giá rất tốt cho đường ruột.

Bưởi tốt nhất nên ăn ngay sau khi tách múi. Để lâu ngoài môi trường, bưởi sẽ giảm tác dụng, giảm hương vị và có thể bị thiu, không tốt cho sức khỏe.

Hãy chọn 3 thời điểm ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe của bạn là: Sau bữa sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các chất hiệu quả. Ăn sau bữa trưa kết hợp với việc ăn giảm tinh bột và chất béo sẽ giúp bạn đánh tán mỡ thừa. Ăn bưởi vào buổi tối giúp hạn chế tích mỡ bụng vào ban đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi tốt như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta nên ăn thoải mái. Một người trưởng thành mỗi ngày không nên ăn quá 1 trái bưởi. Bưởi là loại trái cây có tính hàn nên rất dễ gây tiêu chảy nếu bạn ăn quá nhiều. Người già và trẻ em cần điều chỉnh lượng ăn cho hợp lý.

Với trẻ em, người cao tuổi, người ốm yếu khó nhai nuốt có thể uống nước ép bưởi nhưng không nên uống nhiều. Chất xơ hòa tan pectin trong bưởi có thể tạo cảm giác no bụng, khiến họ chán ăn và lâu ngày dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.