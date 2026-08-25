Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này lưu ý khi ăn

Dinh dưỡng 25/08/2026 05:00

Chuối là loại trái cây được nhiều người ưa thích không chỉ vì giá thành rẻ mà còn vì giá trị dinh dưỡng cao mà nó mang lại cho sức khỏe... nhưng khi ăn nên lưu ý những điều dưới đây.

Một quả chuối trung bình (118g) cung cấp 105 calo, 27g carbohydrate, 14,4g đường và 1,3g protein. Chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, và một khẩu phần ăn chứa 422mg kali. Cùng với kali, chuối chứa vitamin C, folate, magiê và choline.

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này lưu ý khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 27g carbohydrate trên mỗi quả chuối, trong đó bao gồm 3g chất xơ và hơn 14g đường tự nhiên. Khi chuối chín, một số tinh bột kháng (chất xơ) chuyển thành đường, nghĩa là chuối vàng có đốm nâu có nhiều đường hơn và ít chất xơ hơn chuối xanh có cùng kích thước. Chỉ số đường huyết của chuối nằm trong khoảng 48-54. Trong 100g chuối có 8mg canxi, 28mg kali, 0,6mg sắt và các vitamin cloten,B1, B2, PP, C.

Những người nên hạn chế ăn chuối chín 

Người bị suy thận

Khi bị suy thận, việc lựa chọn những thực phẩm nạp vào cơ thể là vấn đề mà người bệnh cần kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm áp lực lên thận và phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng lại hoàn toàn không phù hợp đối với bệnh nhân suy thận bởi hàm lượng kali rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận của bệnh nhân. Nếu sử dụng quá nhiều chuối, bệnh nhân có nguy cơ tăng kali trong máu.

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này lưu ý khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh đái tháo đường 

Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb

Người có vấn đề tiêu hóa, đau dạ dày

Chuối xanh có thể gây khó chịu cho một số người đang bị khó tiêu. Thậm chí có thể gây ra tình trạng tiêu chảy hoặc viêm dạ dày ruột. Đặc biệt, người bị đau dạ dày không nên ăn chuối khi bụng đói vì có thể gây cồn cào và đau bụng.

Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày để tốt cho sức khỏe?

Để xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, cần phải có sự cân bằng và đa dạng giữa các loại thực phẩm. Đối với những người khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 quả chuối mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể ăn nhiều hơn tùy theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng và mức độ hoạt động thể chất của cơ thể.

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này lưu ý khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không nên ăn chuối để thay thế cho các loại thực phẩm khác. Việc ăn quá nhiều chuối có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như tăng cân, khó kiểm soát đường huyết và thiếu hụt chất dinh dưỡng do không bổ sung đủ các loại thực phẩm khác.

Vì vậy, chỉ nên bổ sung nhiều loại trái cây, rau củ và các thực phẩm lành mạnh khác để duy trì sức khỏe toàn diện.

Những công dụng bất ngờ của khoai tây đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Những công dụng bất ngờ của khoai tây đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Khoai tây là thực phẩm phổ biến toàn cầu, nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng phong phú như protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nhờ những dưỡng chất này, khoai tây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   quả chuối công dụng của quả chuối dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 54 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 54 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 54 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe