Đây là loại cá giàu omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 23/08/2026 05:00

Trong thực đơn dinh dưỡng hiện đại, cá ngừ luôn nằm trong nhóm thực phẩm vàng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Không chỉ giàu protein, thịt cá ngừ còn chứa hàm lượng vi chất vượt trội giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Giá trị dinh dưỡng của cá ngừ là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm. Bởi đây là loại cá phổ biến trong ẩm thực và rất được mọi người ưa chuộng. Nhiều người yêu thích cá ngừ bởi hương vị mà loài cá này mang lại khi thưởng thức. Nhưng cũng có nhiều người lựa chọn chúng vì giá trị dinh dưỡng của chúng mang lại khá cao.

Đây là loại cá giàu omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về chất béo trong cá ngừ

Mặc dù lượng chất xơ, đường và carbohydrate có trong cá ngừ là 0g nhưng chúng vẫn có một lượng chất béo nhất định. Lượng chất béo này khá thấp và đây là chất béo lành mạnh nên sẽ không làm ảnh hưởng đến cơ thể khi hấp thụ quá nhiều. Cụ thể thì đó là omega 3, một loại axit béo rất cần thiết cho cơ thể.

Với mỗi loại cá ngừ cũng sẽ có lượng chất béo khác nhau, tuy nhiên nhìn chung chúng đều là chất béo an toàn. Có thể kể đến các loài cá ngừ có ít chất béo nhất là: cá ngừ vây xanh, cá ngừ ánh sáng đóng hộp, cá ngừ vây vàng tươi, cá ngừ albacore, cá ngừ vằn tươi.

Giá trị dinh dưỡng của cá ngừ thể hiện thông qua chất đạm

Tỷ lệ chất đạm chính là thành phần dinh dưỡng chiếm trọng số khá lớn trong cá ngừ. Do đó đây là loài cá giàu protein mang đến dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Một hộp cá 165g có tới 42g là protein hoàn chỉnh, có nghĩa rằng chúng có rất nhiều axit amin thiết yếu.

Đây là loại cá giàu omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về các loại vitamin và khoáng chất khác

Trong cá ngừ có rất nhiều dưỡng chất hỗ trợ phát triển cơ thể như canxi, phốt pho, kali, kẽm, vitamin…Các loại dưỡng chất và vitamin B17 này vô cùng quan trọng đối với cơ thể do đó loài cá này được nhiều người chọn lựa. Tuy nhiên đối với các sản phẩm đóng hộp thì lượng natri có thể cao hơn so với thực phẩm tươi.

Công dụng cuả cá ngừ

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng axit béo Omega-3 (EPA và DHA) dồi dào trong cá ngừ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó hỗ trợ điều hòa huyết áp, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám xơ vữa động mạch và giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ hay đau tim.

Hỗ trợ giảm cân và phát triển cơ bắp

Cá ngừ là thực phẩm lý tưởng cho người tập luyện và ăn kiêng nhờ chứa hàm lượng protein rất cao nhưng lại cực kỳ ít calo và chất béo, giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng và hỗ trợ xây dựng khối cơ bắp chắc khỏe.

Đây là loại cá giàu omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường chức năng não bộ

Lượng DHA tự nhiên trong cá ngừ giúp duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào thần kinh, cải thiện khả năng ghi nhớ và độ tập trung, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer) ở người lớn tuổi và hỗ trợ kiểm soát căng thẳng hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch và xương khớp

Cá ngừ chứa lượng lớn Selen, Vitamin D và phốt pho, những dưỡng chất quan trọng giúp trung hòa gốc tự do, tăng cường hàng rào miễn dịch của cơ thể, đồng thời hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi tối ưu để giữ cho hệ xương khớp luôn chắc khỏe.

Rau xương cá có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Rau xương cá có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Rau xương cá là loại rau dân dã quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, đồng thời cũng được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Không chỉ đơn thuần là thực phẩm, loại rau này còn được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

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