Tuổi 50 vẫn đẹp cuốn hút, Thư Kỳ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ phải 'dè chừng'

Sao quốc tế 22/08/2026 18:15

Thư Kỳ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo nổi bật. Dù đã bước sang tuổi 50, nữ diễn viên vẫn duy trì thần thái cuốn hút và phong cách thời trang ấn tượng, khiến cô không hề lép vế khi đứng cạnh nhiều nghệ sĩ trẻ.

Xuất hiện trước công chúng, Thư Kỳ lựa chọn hình ảnh thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Nữ diễn viên ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối, cách trang điểm nhẹ nhàng và thần thái tự tin. Những hình ảnh tại sự kiện nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Điều khiến công chúng ấn tượng không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khí chất của Thư Kỳ. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút riêng, không phụ thuộc vào những xu hướng nhan sắc nhất thời.

Tuổi 50 vẫn đẹp cuốn hút, Thư Kỳ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ phải 'dè chừng' - Ảnh 1

Thư Kỳ sinh năm 1976 và đã có nhiều thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm nổi tiếng, đồng thời xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên có phong cách riêng biệt và khả năng biến hóa đa dạng.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ không cố gắng níu giữ vẻ đẹp của tuổi đôi mươi. Thay vào đó, cô lựa chọn phong cách trưởng thành, sang trọng và phù hợp với độ tuổi. Chính sự tự tin này giúp nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Thư Kỳ sở hữu vẻ đẹp càng trưởng thành càng có sức hút. Một số ý kiến cho rằng khi đứng cạnh những nghệ sĩ trẻ, cô vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ thần thái nổi bật và khí chất của một ngôi sao lâu năm.

Tuổi 50 vẫn đẹp cuốn hút, Thư Kỳ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ phải 'dè chừng' - Ảnh 2Tuổi 50 vẫn đẹp cuốn hút, Thư Kỳ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ phải 'dè chừng' - Ảnh 3

Sức hút của Thư Kỳ cũng cho thấy tuổi tác không nhất thiết quyết định vị thế của một nghệ sĩ trong làng giải trí. Với kinh nghiệm, phong cách và dấu ấn riêng được xây dựng qua nhiều năm, cô vẫn duy trì được sức ảnh hưởng mà không cần chạy theo hình ảnh trẻ hóa.

Màn xuất hiện mới nhất một lần nữa chứng minh Thư Kỳ vẫn là cái tên khó bị thay thế trong showbiz Hoa ngữ. Ở tuổi 50, nữ diễn viên không chỉ giữ được phong độ mà còn cho thấy sức hút riêng biệt, khiến khán giả tiếp tục dành nhiều sự quan tâm mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng.

10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng

10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng

Ngày 9/8, nhân sinh nhật tuổi 52 của Phùng Đức Luân, Thư Kỳ đăng tải hình ảnh chúc mừng ông xã. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị, cùng tạo dáng bên chiếc bánh sinh nhật và nở nụ cười rạng rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng

10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng

Thư Kỳ hiếm hoi tiết lộ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đầy thử thách

Thư Kỳ hiếm hoi tiết lộ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đầy thử thách

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Lý do vợ chồng Thư Kỳ bán nhà, chịu giá thấp hơn mức chào ban đầu

Lý do vợ chồng Thư Kỳ bán nhà, chịu giá thấp hơn mức chào ban đầu

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 52 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 52 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 52 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 52 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'