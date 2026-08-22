'Chị Đẹp' Lý Tiểu Nhiễm vừa ly hôn, tự thưởng siêu xe trị giá 11 tỷ đồng

Ở tuổi U50, Lý Tiểu Nhiễm vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, khí chất thanh lịch. Dù chỉ diện trang phục khá đơn giản, nữ diễn viên vẫn nổi bật trong những hình ảnh mới. Nhiều khán giả dành lời khen cho thần thái và phong cách sống của cô sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Tiểu Nhiễm đã tậu một chiếc Mercedes-Benz G-Class có giá khoảng 3 triệu NDT, tương đương 11,6 tỷ đồng. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh bên chiếc xe mới trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Lý Tiểu Nhiễm sở hữu một chiếc xe địa hình đắt tiền. Theo 163, nữ diễn viên vốn có niềm yêu thích đặc biệt với những mẫu xe mang thiết kế mạnh mẽ. Hơn một thập kỷ trước, cô từng mua Mercedes-Benz G55 trị giá hơn 2 triệu NDT.

Động thái mới của Lý Tiểu Nhiễm càng được chú ý trong bối cảnh cô vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với Từ Giai Ninh. Theo truyền thông Trung Quốc, cả hai hoàn tất thủ tục tại Bắc Kinh vào tháng 11.2025, sau khoảng 2 năm sống ly thân.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh từng được xem là cặp đôi có chuyện tình như ngôn tình. Hai người quen biết từ thời trẻ và duy trì tình bạn trong nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Năm 2014, Từ Giai Ninh cầu hôn Lý Tiểu Nhiễm. Một năm sau, họ tổ chức đám cưới tại Bỉ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sau đó không kéo dài như kỳ vọng. Nguyên nhân cụ thể khiến hai người chia tay chưa được người trong cuộc công khai. Những thông tin cho rằng vấn đề tài chính hay sự nghiệp là lý do đổ vỡ hiện chủ yếu xuất phát từ nguồn tin truyền thông và chưa được xác nhận chính thức.

Sau ly hôn, Lý Tiểu Nhiễm dường như đang chủ động xây dựng cuộc sống riêng. Đầu tháng 8, cô chuyển tới căn hộ mới ở Bắc Kinh và tổ chức tiệc tân gia cùng những người bạn trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026.

Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho biết cô cảm thấy ổn khi sống một mình và không muốn tiếp tục nhẫn nhịn để duy trì một mối quan hệ. Món quà trị giá hơn 11 tỷ đồng trong ngày Thất tịch vì thế được xem như một cách Lý Tiểu Nhiễm tự chiều chuộng bản thân sau những thay đổi lớn trong cuộc sống.