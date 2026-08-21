Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc

Sao quốc tế 21/08/2026 17:01

Từng tạo nên những màn tương tác được khán giả yêu thích, Trần Tinh Húc - Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm - Bạch Lộc đều từng được ghép đôi nhiệt tình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những thông tin công khai, mối quan hệ của hai cặp hiện vẫn chủ yếu dừng ở tình đồng nghiệp và bạn bè.

Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi gây chú ý khi cùng đóng Nhất kiến khuynh tâm năm 2021. Trong phim, Trần Tinh Húc vào vai Đàm Huyền Lâm, còn Trương Tịnh Nghi đảm nhận Mộc Uyển Khanh. Lấy bối cảnh dân quốc, tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình cảm và những biến động của các nhân vật trẻ trong thời kỳ nhiều thay đổi.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phản ứng hóa học tự nhiên, hai diễn viên nhanh chóng được khán giả ghép đôi. Những cảnh tình cảm trong phim cũng thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội, thậm chí làm dấy lên tin đồn “phim giả tình thật”. Dù vậy, ngoài những hoạt động quảng bá tác phẩm, cả hai chưa từng công khai xác nhận chuyện hẹn hò.

Sau Nhất kiến khuynh tâm, Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi dần phát triển sự nghiệp theo những hướng riêng. Trần Tinh Húc liên tục xuất hiện trong các dự án như Tinh lạc ngưng thành đường, Người phiên dịch của chúng tôi và Anh cũng có ngày này. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi tiếp tục theo đuổi các dự án truyền hình và điện ảnh, ghi dấu với hình ảnh trẻ trung cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc - Ảnh 1

Việc hai người hiếm khi xuất hiện bên nhau sau khi phim kết thúc cũng không quá bất thường. Với các cặp đôi màn ảnh, phần lớn tương tác thường tập trung vào giai đoạn quảng bá tác phẩm. Khi mỗi người bước vào những dự án mới, lịch trình và định hướng nghề nghiệp cũng dần tách biệt.

Tương tự, Châu Thâm và Bạch Lộc cũng từng thu hút sự chú ý qua những màn tương tác trên chương trình Keep Running. Châu Thâm nổi tiếng với tính cách hài hước, hoạt ngôn, trong khi Bạch Lộc cũng là gương mặt có năng lượng cởi mở và khả năng tạo không khí. Khi cùng tham gia thử thách, cả hai thường tung hứng tự nhiên, tạo ra nhiều khoảnh khắc được khán giả yêu thích.

Những đoạn trò chuyện, phối hợp hay trêu chọc giữa hai người nhiều lần được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Sự ăn ý này khiến một bộ phận khán giả tiếp tục ghép đôi Châu Thâm và Bạch Lộc.

Mối quan hệ hiện tại của Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Châu Thâm, Bạch Lộc - Ảnh 2

Tuy nhiên, những gì được công khai cho thấy mối quan hệ giữa họ chủ yếu là đồng nghiệp và bạn bè. Châu Thâm tập trung vào âm nhạc, các chương trình giải trí và hoạt động biểu diễn, trong khi Bạch Lộc dành phần lớn thời gian cho phim ảnh và lịch trình quảng bá.

Điểm chung của hai trường hợp là sức hút từ những màn tương tác khiến khán giả dễ nảy sinh cảm xúc và mong muốn họ trở thành một cặp ngoài đời. Dù vậy, khi chưa có xác nhận từ người trong cuộc, những khoảnh khắc thân thiết trên màn ảnh hay chương trình giải trí vẫn nên được nhìn nhận trong phạm vi công việc.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở rõ ràng cho thấy Trần Tinh Húc - Trương Tịnh Nghi hay Châu Thâm - Bạch Lộc đang có quan hệ tình cảm. Điều được khẳng định rõ hơn là cả bốn nghệ sĩ đều đang tập trung vào những con đường sự nghiệp riêng.

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