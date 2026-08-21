Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở, đe dọa hàng chục hộ dân, thiệt hại tiền tỷ

Đời sống 21/08/2026 10:22

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều khu vực miền núi Quảng Ngãi xảy ra sạt lở, nhà dân bị hư hỏng, nhiều tuyến đường bị đất đá vùi lấp. Tại xã Măng Ri, 28 hộ dân đang đối mặt nguy cơ mất an toàn do sạt lở tái diễn.

Theo thông tin báo Dân Việt, Chiều 20/8, thông tin từ chính quyền xã Kon Đào cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã làm đường tránh đèo Măng Rơi (đoạn qua xã Kon Đào) bị sạt lở nặng, đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông tạm thời.

Qua quan sát tại vị trí sạt lở, nhiều khối đất đá tràn xuống mặt đường, người dân không thể qua lại; bên mái taluy dương, một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở…

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở, đe dọa hàng chục hộ dân, thiệt hại tiền tỷ - Ảnh 1
Ruộng lúa của người dân bị hư hỏng. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Được biết từ xã Kon Đào đi đến xã Tu Mơ Rông có 2 tuyến đường, gồm tuyến đường đèo Măng Rơi và đường tránh đèo Măng Rơi.

Liên quan đến tình hình mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền xã Dục Nông cho biết, từ ngày 17 – 19/8, trên địa bàn xảy ra mưa vừa đến mưa to, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và một số công trình, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Trong đó có 37ha lúa vụ mùa của 175 hộ bị hư hỏng 100% do ngập và nước cuốn trôi (thiệt hại hơn 1,29 tỷ đồng); 1,5ha cà phê/3 hộ bị hư hỏng hoàn toàn, với số tiền thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm 3.070m² ao cá tại 3 thôn bị hư hỏng hoàn toàn (ước thiệt hại 200 triệu đồng); làm hư hỏng hoàn toàn đập thủy lợi Đăk Ba, thôn Đăk Si; hư hỏng, vùi lấp các kênh mương đập Đăk Si, đập Đăk Wai 3.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở, đe dọa hàng chục hộ dân, thiệt hại tiền tỷ - Ảnh 2
Một số khu vực đã xảy ra sạt lở núi do mưa lớn. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo UBND xã Dục Nông, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát, cảnh báo các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng, thiết bị, vật tư để khắc phục các công trình hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.

Theo thông tin VOV, đáng chú ý, tại khu dân cư thôn Ba Khen, khu vực Đắk Văn 2 cũ, xảy ra sạt lở ta luy. Khu vực này hiện có 28 hộ dân sinh sống và có nguy cơ mất an toàn.

Đường tránh đèo Văn Rơi, thuộc Tỉnh lộ 678B, đoạn qua xã Kon Đào bị sạt lở, 2.000 m³ đất đá tràn xuống mặt đường, gây chia cắt. UBND xã Măng Ri huy động lực lượng xung kích tại các thôn khắc phục tạm thời các điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở, đe dọa hàng chục hộ dân, thiệt hại tiền tỷ - Ảnh 3
Đường tránh đèo Măng Rơi (đoạn qua xã Kon Đào) bị sạt lở nặng. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không lưu thông qua đường tránh đèo Văn Rơi. Các phương tiện từ Đắk Tô, Kon Đào đi Tu Mơ Rông được hướng dẫn di chuyển theo Quốc lộ 40B, dù tuyến này đang thi công nâng cấp và việc đi lại còn khó khăn.

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