Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 06/10/2026 10:00

Một người đàn ông ở Cà Mau được cho là đã dùng dao chém 3 mẹ con cô giáo tiểu học trên đường về nhà, khiến bé 6 tuổi tử vong, hai người còn lại bị thương.

Theo thông tin báo Dân trí, tối 5/10, lãnh đạo UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết công an đang làm rõ vụ 3 mẹ con bị chém.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, chị H. (39 tuổi) chở hai con gái (6 tuổi và 11 tuổi) từ nơi dạy học về nhà. Khi đi đến khu vực ấp 3, xã Năm Căn, chị H. bất ngờ bị một người đàn ông tên C. (40 tuổi) dùng dao tấn công.

Vụ việc khiến 3 mẹ con chị H. bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái 6 tuổi tử vong tại bệnh viện. Chị H. và con gái lớn tiếp tục được chuyển lên tuyến trên điều trị.

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Nghi phạm đã bị cơ quan chức năng khống chế. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Năm Căn trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh.

Theo thông tin ban đầu C. và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm nay. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do ghen tuông nên C. xuống tay với 3 mẹ con người tình.

Công an xã Năm Căn đã phong tỏa hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T.C.C để phối hợp các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ chém người khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, chị H. là giáo viên tiểu học, chồng đã mất. Nghi phạm chém chị H. đã ly hôn.

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