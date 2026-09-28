Ngày 27/9, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đơn vị vừa nhận được báo cáo từ Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein liên quan đến sự việc học sinh lớp 9 của một trường tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 28/9, theo nguồn tin của phóng viên, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này về việc một nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm tại thành phố Huế.

Theo báo cáo, từ tối 25 đến ngày 27/9, nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm tại thành phố Huế (cách trường hơn 300km) cho 178 học sinh khối 9.

Khoảng 3h ngày 27/9, trong thời gian đoàn lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A) được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn.

Nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm cách trường hơn 300km - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, khi nắm được thông tin, lãnh đạo nhà trường thành lập tổ công tác vào Huế phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ diễn biến và nguyên nhân.

Nhà trường sau đó tổ chức đưa 177 học sinh còn lại cùng đoàn trở về Hà Tĩnh an toàn vào chiều 27/9.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nam sinh được đưa về quê để gia đình lo hậu sự.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein là cơ sở giáo dục tư thục liên cấp, được thành lập theo quyết định ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

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