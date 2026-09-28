Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 28/09/2026 11:14

Sau khi uống rượu về, thấy nhà cửa bừa bộn, người đàn ông ở Quảng Ngãi đã đổ can xăng xuống nền rồi châm lửa đốt nhà, khiến cha ruột tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ Nông Hồng Quảng (SN 1987, trú tại xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 21h ngày 23/9, sau khi uống rượu cùng một số người bạn tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Suối Lau, xã Ia Đal, Quảng về và thấy nhà cửa bừa bộn. Lúc này, Quảng tức giận vì cha ruột là ông N.V.T. (SN 1956) không dọn dẹp.

Lúc này, Quảng lấy can xăng còn hơn 20 lít, đổ xuống nền nhà rồi để chảy lan khắp nơi, trong đó có khu vực giường, nơi ông T. đang nằm. Một lúc sau, Quảng đi ra phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào chỗ xăng đã đổ rồi bỏ chạy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, trong khi ông T. vẫn nằm trên giường.

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Nông Hồng Quảng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, phát hiện đám cháy, hàng xóm xung quanh chạy đến dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, mọi người phát hiện ông T. đã tử vong tại giường ngủ.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ và đấu tranh với Quảng. Tại cơ quan công an, Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. 

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