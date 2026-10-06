Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 06/10/2026 09:35

Hôm nay, ngày 6/10/2026 các công ty kinh doanh vàng trong nước giữ giá khá ổn định khi bước qua ngày thứ 2 trong tuần. Vàng trong nước đắt hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ACB giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng, mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá mua ở mức 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn tại các đơn vị cũng bất động. Công ty SJC ở mức 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới sáng 6/10 giảm nhẹ và lùi xuống dưới 4.140 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý biến động mạnh trong biên độ gần 50 USD, có thời điểm vọt lên trên 4.170 USD/ounce rồi quay đầu lao dốc.

Tới 6h45 ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.136,3 USD/ounce (mua vào) và 4.138,3 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng giảm 3,2 USD/ounce, tương đương 0,08%.

Diễn biến trong phiên cho thấy giá vàng biến động rất mạnh. Sau khi có lúc giảm xuống vùng 4.123 USD/ounce, giá kim loại quý bật tăng nhanh và lập đỉnh trong ngày khoảng 4.171 USD/ounce.Lúc 21h30 ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.135 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.168 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tiền lương bình quân tăng 0,1% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ năm trước. Số việc làm tháng 7 và 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

Thị trường hiện đặt cược khoảng 82% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 do lạm phát còn cao và giá dầu duy trì ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,26%, kỳ hạn 30 năm khoảng 5,61%, tiếp tục tạo sức ép lên vàng.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ chú ý đến PMI dịch vụ của S&P Global, chỉ số ISM dịch vụ, biên bản cuộc họp Fed tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và khảo sát tâm lý người tiêu dùng.

Dữ liệu dịch vụ yếu có thể hỗ trợ vàng, trong khi giá cả đầu vào tăng hoặc nhu cầu dịch vụ mạnh có thể khiến lợi suất và USD tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết. Giá dầu giảm đầu tuần nhờ nguồn cung từ Trung Đông phục hồi, kế hoạch giải phóng dầu dự trữ khẩn cấp của G7 và Saudi Arabia giảm giá bán dầu cho khách hàng châu Á.

Giá dầu Brent vẫn trên 100 USD/thùng, còn WTI quanh 90 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Hôm nay, ngày 5/10/2026 giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng biến động mạnh trong biên độ khá rộng. Trong nước, vàng SJC và nhẫn giữ mức hơn 143 triệu/lượng.

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