Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 06/10/2026 05:00

Quả bầu từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong các bữa ăn truyền thống của người Việt. Không chỉ mang đến hương vị ngọt thanh dễ chịu, quả bầu còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ nâng cao sức khỏe một cách toàn diện.

Quả bầu xuất hiện trong nhiều món ngon và tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, tác dụng của quả bầu rất nhiều và đây là thực phẩm cực tốt cho sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của quả bầu

Trước khi khám phá tác dụng của quả bầu, bạn cũng nên biết trong quả bầu có những chất dinh dưỡng gì, có cần thiết đối với cơ thể hay không. Quả bầu là loại cây thân leo thuộc họ Cucurbitaceae, là giống cây trồng để ăn quả. Trước đây, quả bầu được dùng để làm vật lưu trữ nước nhưng sau này đã được dùng làm rau ăn.

Thân cây bầu phát triển tốt ở nơi cao ráo và khi chăm sóc tốt sẽ cho rất nhiều quả. Quả bầu thu hoạch khi còn non phần vỏ sẽ mềm, hạt nhỏ, ít hạt và ăn ngon ngọt. Chỉ đến khi quả bầu già mới nhiều xơ và có vị hơi chua.

Các báo cáo về giá trị dinh dưỡng trong quả bầu cho thấy, đây là loại quả có rất nhiều vitamin và chất khoáng cần thiết cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và có lợi cho tiêu hóa, đường ruột. Trong y học dân gian quả bầu là loại quả có vị ngọt, tính mát, lợi tiểu, giải độc và thanh nhiệt rất tốt.

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g quả bầu chứa: 95% nước, 21% calcium, 25% phosphor, 2.9% glucid, 1% cellulose, 0.2 mg sắt, 0.5% protid; cùng các loại vitamin như: 0.03 mg B2, 0.02 mg caroten, 12 mg C, 0.40 mg PP và 0.02 mg B1. Đặc biệt, quả bầu chứa tới hơn 90% nước nên đủ khả năng để đáp ứng đầy đủ lượng nước cần có cho cơ thể.

Tác dụng của quả bầu đối với sức khỏe

Kiểm soát huyết áp: Các cuộc khảo sát chung cho thấy người ăn quả bầu thường xuyên có chỉ số đường huyết ổn định, nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cũng thấp hơn. Tác dụng của quả bầu này đến từ việc trong quả bầu có hoạt chất flavonoid khi đi vào cơ thể sẽ làm thành mạch giãn nở tốt hơn, từ đó hạn chế nguy cơ bị tăng huyết áp đột ngột, bệnh tim mạch, mạch vành,...

Ổn định đường huyết: Một trong những tác dụng của quả bầu rất tốt với bệnh nhân đái tháo đường, đó là ổn định lượng đường trong máu. Một số bài thuốc dân gian từ quả bầu cho thấy hiệu quả ổn định đường huyết tốt, kiểm soát đường huyết không tăng cao và kích thích insulin hiệu quả.

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa: Thành phần dinh dưỡng giàu vitamin phát huy tác dụng của quả bầu trong việc làm đẹp da từ bên trong. Bổ sung các vitamin nhóm B và vitamin C có tác dụng thúc đẩy làn da tươi trẻ hơn, phòng ngừa dấu hiệu lão hóa sớm xuất hiện trên da, duy trì độ đàn hồi tự nhiên của da.

Tăng đề kháng và giảm cân: Chỉ số calo của quả bầu rất thấp nhưng lại có nhiều chất xơ, vitamin C nên rất tốt cho người đang giảm cân. Vitamin C trong quả bầu kích thích hệ miễn dịch hoạt động nhạy cảm hơn, phát hiện và tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa: Theo Đông y, quả bầu có tính gây và tác dụng nhuận tràng, gây sổ nên rất tốt cho tiêu hóa, đặc biệt và người thường xuyên bị táo bón. Nếu bạn đang gặp rắc rối, khó chịu vì táo bón, hãy ăn 1 chén canh bầu nhé.

Lưu ý khi sử dụng quả bầu

Dù có nhiều lợi ích tuyệt vời, bạn cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng khi ăn quả bầu để tránh các tác dụng phụ không mong muốn:

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quả bầu có vị đắng, vì có thể chứa độc tố cucurbitacin gây ngộ độc nghiêm trọng.

Hạn chế ăn quá nhiều cùng lúc để tránh cảm giác buồn nôn hay nôn nao.

Người bị đầy hơi, phù nề chân nên thận trọng khi sử dụng, vì bầu có thể làm trầm trọng tình trạng này.

Những người tỳ vị yếu, hay bị tiêu chảy hoặc lạnh bụng cũng không nên ăn bầu quá nhiều.

Đảm bảo ăn đa dạng trong tuần, không nên sử dụng bầu quá ba bữa/tuần nhằm cân bằng dinh dưỡng.

Chọn quả bầu non, vỏ căng bóng, cuống còn tươi để đảm bảo hương vị ngon và dưỡng chất được giữ nguyên.

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