Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Lá mơ lông có những đặc điểm gì?

Từ xa xưa, người Việt đã có thói quen dùng các loại rau gia vị đồng thời cũng là vị thuốc chữa bệnh. Lá mơ hay lá mơ lông là một trong số đó. Dù chỉ là một loại rau dân dã, hay leo ở bờ tường hay hàng rào, nhưng lá mơ lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Với mỗi người Việt, lá mơ lông là một thực phẩm vô cùng quen thuộc. Đây là một loại thân thảo, sống nhiều năm. Lá non sẽ có hình hơi dẹt nhưng khi già, lá thường có tròn hơn, có màu tím đỏ hoặc màu lục. Lá mơ lông thường có 2 loại là lá mơ xanh và lá mơ tía(ở mặt dưới của lá có màu tía). Sở dĩ loại lá này có tên gọi là mơ lông vì cả hai mặt của lá đều có lông rất mịn.

Đông Y dùng lá mơ lông để sát khuẩn, thanh nhiệt, giải độc, trừ phong, hoạt huyết, chữa đầy hơi, khó tiêu.

Lá mơ lông chữa tiêu chảy, hỗ trợ điều trị đi ngoài ra máu, kiết lỵ.

Loại rau gia vị này cũng có tác dụng trong việc giảm ho đờm, hỗ trợ điều trị ho do viêm phế quản.

Hoạt chất Sulfur dimethyl disulphide trong lá mơ có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, giúp tiêu diệt vi khuẩn trong đường tiêu hóa. Nhờ đó, lá mơ có thể hỗ trợ điều trị hội chứng ruột kích thích.

Ảnh minh họa: Internet

Các thành phần kháng viêm trong lá mơ đồng thời cũng có tác dụng trung hòa acid dạ dày, giảm triệu chứng và hỗ trợ điều trị các tổn thương bên trong dạ dày.

Từ xa xưa, bài thuốc dùng lá mơ lông giảm triệu chứng trào ngược dạ dày, chữa viêm đại tràng, sa trực tràng,… cũng đã được ông cha ta áp dụng.

Alkaloid có trong lá mơ cũng có tác dụng giảm tác động của các gốc tự do gây hại cho cơ thể.

Chữa viêm họng bằng lá mơ cũng khá an toàn và hiệu nghiệm.

Lưu ý khi sử dụng lá mơ lông

Không lạm dụng: Ăn hoặc uống quá nhiều lá mơ lông có thể gây lạnh bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến hấp thu dưỡng chất.

Vệ sinh sạch sẽ: Lá mơ lông có lông mịn, dễ bám bụi bẩn và vi sinh vật. Trước khi chế biến cần ngâm rửa kỹ, đặc biệt là khi ăn sống.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp chế độ dinh dưỡng: Lá mơ lông có thể ảnh hưởng đến hấp thu đạm, khi sử dụng nên tăng cường các thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa trong bữa ăn để cân bằng.

Đối tượng cần thận trọng: Phụ nữ có thai, người đang bị rối loạn tiêu hóa, người có thể trạng hàn (hay sợ lạnh, tay chân lạnh) nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng thường xuyên.

Nếu trong quá trình sử dụng thấy xuất hiện các dấu hiệu bất thường như dị ứng, đau bụng, hoặc các cơn đau khớp xuất hiện bất thường, cần ngưng sử dụng và tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn.