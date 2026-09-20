Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Trong nền ẩm thực đa dạng và phong phú của Việt Nam, các món ăn kết hợp giữa trứng và các loại lá thường mang lại hương vị độc đáo cùng giá trị dinh dưỡng cao. Dưới đây là một số loại lá khi rán cùng trứng không chỉ giúp tăng thêm hương vị mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Món trứng rán lá ngải cứu được làm rất đơn giản: bạn chỉ cần thái nhỏ lá ngải cứu, trộn đều với trứng, thêm chút muối và tiêu. Sau đó, đổ hỗn hợp này vào chảo rán vàng. Món ăn này không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ và lưu thông máu.

Ngải cứu là loại thảo mộc truyền thống có nhiều công dụng trong y học. Khi kết hợp với trứng, lá ngải cứu tạo ra món ăn bổ dưỡng tốt cho máu và thần kinh. Trứng rán lá ngải cứu có vị đắng nhẹ, rất hợp cho những người thích khám phá hương vị mới lạ.

Lá tía tô

Lá tía tô là một loại thảo dược nổi tiếng trong Đông y với công dụng giải cảm, tiêu viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Khi rán cùng trứng, lá tía tô không chỉ giữ nguyên được những lợi ích sức khỏe mà còn mang lại hương vị độc đáo.

Để làm món này, bạn chỉ cần rửa sạch lá tía tô, thái nhỏ rồi đánh đều với trứng, gia vị. Chiên vàng hỗn hợp trên chảo nóng, món ăn sẽ dậy mùi thơm đặc trưng, giúp bạn ngon miệng và khỏe mạnh hơn, đặc biệt trong những ngày thời tiết thay đổi, dễ cảm cúm.

Lá mơ

Lá mơ với mùi thơm đặc trưng và vị hơi nồng khi kết hợp cùng trứng mang lại món ăn lạ miệng mà ai cũng nên thử. Đây là loại lá rất tốt trong việc hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau bụng. Món trứng rán lá mơ thường được xem là bài thuốc dân gian hiệu quả, đặc biệt là trong các trường hợp cơ thể bị nóng trong.

Ảnh minh họa: Internet

Để làm món trứng rán lá mơ, bạn chỉ cần thái nhỏ lá mơ, đánh đều với trứng và gia vị. Sau đó, đổ hỗn hợp vào chảo và chiên cho đến khi vàng đều. Món ăn này không chỉ giúp làm sạch đường tiêu hóa mà còn hỗ trợ giải độc gan.

Lá cải ngọt

Lá cải ngọt giòn, vị ngọt nhẹ, có thể thái nhỏ và trộn vào trứng để rán. Loại rau này mang lại sự đa dạng về vị giác và làm món ăn thêm phần bổ dưỡng. Lá cải ngọt chứa nhiều chất xơ và vitamin K, tốt cho hệ tiêu hóa và phòng ngừa các bệnh về tim mạch.

Để làm món trứng rán lá cải ngọt, bạn rửa sạch lá, thái nhỏ rồi trộn đều với trứng đã nêm gia vị. Chiên hỗn hợp trong chảo đến khi chín vàng là bạn đã có món ăn ngon miệng và bổ dưỡng cho cả gia đình.

Lợi ích của các món trứng rán với các loại lá

Kết hợp trứng với các loại lá không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Các loại lá xanh giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, kết hợp với protein và các chất dinh dưỡng trong trứng sẽ giúp bạn có bữa ăn cân đối và lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng rán cùng các loại lá còn mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe xương khớp và hệ hô hấp. Đặc biệt, các món ăn này rất phù hợp cho người lớn tuổi, người mắc các bệnh về xương khớp hoặc thường xuyên bị viêm nhiễm.