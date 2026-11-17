Bạn đã ngủ 7 hoặc 8 giờ một đêm, đây là khoảng thời gian dài cơ thể không được bổ sung nước, điều này cũng chưa kể đến việc ngày hôm trước bạn đã sử dụng một số loại đồ ăn thức uống có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn bình thường, chẳng hạn như một vài ly rượu vang. Vì vậy, vào thời điểm thức dậy, cơ thể bạn có thể đã bị mất nước nhẹ. Do đó, bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề “uống gì sáng sớm” để lựa chọn đồ uống tốt cho sức khỏe .

Những điều cần biết về cơ thể khi chúng ta bắt đầu buổi sáng

Mặc dù, nước luôn được lựa chọn tốt nhất trong mọi hoàn cảnh để bắt đầu ngày mới, nhưng các loại nước uống lành mạnh khác có thể có vai trò hữu ích. Việc tìm ra những loại đồ uống tốt cho sức khỏe sẽ giúp bạn bổ sung nước, giảm nôn nao, cung cấp năng lượng, thúc đẩy sự trao đổi chất cho cơ thể và mang lại nhiều lợi ích hơn thế nữa.

Trà chanh gừng

Trà chanh gừng là thức uống phù hợp trong những ngày lạnh. Gừng chứa gingerol có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, đồng thời có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm buồn nôn. Chanh cung cấp vitamin C, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Để pha trà, cho vài lát gừng tươi vào nước nóng, ngâm vài phút rồi thêm nước cốt nửa quả chanh. Điều chỉnh lượng chanh theo khẩu vị và thưởng thức khi còn ấm.

Nước quế mật ong

Nước quế mật ong kết hợp quế giàu chất chống oxy hóa và mật ong có đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp làm dịu cổ họng. Một số nghiên cứu ghi nhận quế có khả năng tác động đến quá trình chuyển hóa glucose, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào lượng dùng và tình trạng sức khỏe. Do mật ong chứa nhiều đường tự nhiên, cần sử dụng vừa phải.

Ảnh minh họa: Internet

Cách pha: Ngâm một thanh quế hoặc nửa thìa cà phê bột quế trong nước ấm vài phút, sau đó thêm một thìa mật ong, khuấy đều và thưởng thức.

Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong cung cấp vitamin C, một số chất chống oxy hóa và giúp bổ sung nước sau khi ngủ dậy. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy thức uống này có tác dụng thải độc gan hay làm sạch cơ thể.

Cách pha: Vắt nửa quả chanh vào cốc nước ấm, thêm một thìa mật ong và khuấy đều. Người bị trào ngược, viêm loét dạ dày hoặc nhạy cảm với thực phẩm có tính acid nên hạn chế lượng chanh để tránh khó chịu.

Nước giấm táo và mật ong

Giấm táo chứa acid acetic, đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy giấm táo giúp thải độc hay cân bằng độ pH cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cách pha: Hòa một thìa cà phê giấm táo và mật ong vào cốc nước ấm. Không uống giấm nguyên chất để tránh kích ứng dạ dày và ảnh hưởng men răng. Người mắc bệnh dạ dày, rối loạn đường huyết hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Bạn nên tránh đồ uống nào vào buổi sáng?

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể bằng đồ uống lành mạnh là cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng nên tránh một số đồ uống không có lợi cho sức khỏe như soda hoặc đồ uống chứa nhiều đường tinh luyện, nước tăng lực, rượu hoặc cà phê khi bụng đói.

Tất cả các loại đồ uống kể trên đều có thể làm mất nước nghiêm trọng, đồng thời gây ra một số cảm giác bồn chồn không mong muốn vào buổi sáng sớm.