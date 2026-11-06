Điều kỳ diệu gì xảy ra khi duy trì thói quen uống nước lá dâu tằm tươi?

Trong thực tế, lá cây có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng chứa nhiều hợp chất thực vật mạnh mẽ như chất chống oxy hóa polyphenol, cũng như vitamin C, kẽm, canxi, sắt, kali, phốt pho và magie.

Cây dâu tằm tạo ra những quả mọng có hương vị được ưa chuộng trên khắp thế giới và thường được coi là siêu thực phẩm do chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và những hợp chất thực vật mạnh mẽ. Tuy nhiên, quả không phải là bộ phận duy nhất của cây dâu tằm có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn. Trong nhiều thế kỷ, lá của nó đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một phương pháp điều trị tự nhiên cho nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau.

Lá dâu tằm có thể dùng làm rau hoặc pha trà từ lá tươi, lá phơi, sấy khô. Trong y học cổ truyền, loại lá này thường được dùng để hỗ trợ giảm ho, làm dịu triệu chứng cảm lạnh. Các nghiên cứu hiện đại tập trung tìm hiểu flavonoid và hợp chất DNJ trong lá dâu tằm , đặc biệt về tác động đến đường huyết, mỡ máu và quá trình viêm. Tuy nhiên, không phải công dụng truyền thống nào cũng đã được chứng minh qua nghiên cứu lâm sàng trên người.

Lợi ích sức khỏe của lá dâu tằm

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lá dâu tằm chứa hợp chất 1-deoxynojirimycin (DNJ), có khả năng ức chế một số enzyme phân giải carbohydrate, từ đó làm chậm hấp thu đường và góp phần hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Một số nghiên cứu trên người ghi nhận tác dụng này khi sử dụng chiết xuất lá dâu tằm, nhưng hiệu quả còn tùy thuộc vào liều lượng và dạng chế phẩm. Nước lá dâu tằm tươi không thể thay thế thuốc điều trị; người mắc đái tháo đường cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy, chiết xuất lá dâu tằm có thể ảnh hưởng tích cực đến cholesterol LDL, HDL và hỗ trợ chống stress oxy hóa, giảm phản ứng viêm. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định uống nước lá dâu tằm giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch hoặc thay thế thuốc điều trị mỡ máu, tăng huyết áp. Để bảo vệ tim mạch, cần duy trì chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm

Lá dâu tằm chứa flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa, có thể giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cũng ghi nhận khả năng tác động đến phản ứng viêm, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định nước lá dâu tằm tươi có thể điều trị bệnh viêm ở người. Vì vậy, không nên dùng loại nước này thay thế thuốc điều trị.

Bổ sung một số dưỡng chất

Lá dâu tằm chứa các hợp chất thực vật, magie và vitamin nhóm B, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, hoạt động thần kinh và cơ bắp. Tuy nhiên, hàm lượng dưỡng chất trong nước lá phụ thuộc vào nguyên liệu và cách chế biến, khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng ngày. Vì vậy, nên kết hợp đa dạng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein để bảo đảm dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa những tác dụng phụ từ lá dâu tằm

Mặc dù lá dâu tằm phần lớn đã được chứng minh là an toàn trong cả nghiên cứu trên người và động vật, nhưng nó có thể dẫn đến tác dụng phụ ở một số người.

Ví dụ, một số người đã xuất hiện các tác dụng phụ, chẳng hạn như tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt, đầy hơi và táo bón khi dùng chất bổ sung có hoạt chất từ lá dâu tằm. Ngoài ra, những người dùng thuốc tiểu đường nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng lá dâu tằm do tác dụng của nó đối với lượng đường trong máu.

Hơn nữa, cần có những nghiên cứu sâu hơn về con người để thiết lập sự an toàn của loại lá này khi sử dụng trong thời gian dài. Trẻ em và phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên tránh dùng do chưa đủ nghiên cứu về độ an toàn.