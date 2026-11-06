Hớn hở lao tới khách sạn gặp bồ, người chồng tái mét sụp đổ khi nhận màn 'dằn mặt' qua tin nhắn của vợ

Tâm sự gia đình 06/11/2026 02:00

Hoa để điện thoại ở chỗ cũ, cố gắng bình tĩnh lại để xem biểu hiện của chồng. Tùng sau khi đi tắm thì vội vội vàng vàng thay quần áo, nói với vợ là ra ngoài để tiếp khách. Anh còn nói vợ đừng đợi vì mình về trễ lắm.

Tùng và Hoa yêu nhau từ thời sinh viên, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Lấy nhau đã 4 năm nhưng Hoa luôn thấy vợ chồng mình vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu. Tùng không phải kiểu đàn ông thích làm những chuyện lãng mạn, nhưng anh luôn quan tâm đến vợ con, chưa từng làm gì có lỗi với Hoa. Hoa thấy mình may mắn khi không lấy phải người chồng lăng nhăng, vậy là cô đã thấy thỏa mãn rồi.

Đến thời gian gần đây, Hoa cảm thấy chồng lơ là chuyện chăn gối với vợ. Biết tính của chồng khá đòi hỏi trong chuyện này, nay lại ít đi hẳn nên cô liền thấy lạ. Nhưng khi Hoa thử hỏi dò chồng thì anh chỉ nói vì dạo này làm việc nhiều nên mệt mỏi, căng thẳng. Nghe chồng nói thế, Hoa thôi không nghi ngờ, còn học nấu nhiều món bổ dưỡng cho chồng ăn. 

Đến một hôm, khi Tùng đang đi tắm, Hoa mượn điện thoại của chồng thì bất ngờ thấy một tin nhắn: “8 giờ tối nay ở chỗ cũ nhé, anh không đến thì em không về”.

Hớn hở lao tới khách sạn gặp bồ, người chồng tái mét sụp đổ khi nhận màn 'dằn mặt' qua tin nhắn của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa chết điếng, trời đất như sụp đổ trước mặt. Hoa thử vào xem điện thoại của chồng, ngoài tin nhắn đó thì chẳng có dấu vết nào khác. Chứng tỏ Tùng đã xóa sạch mỗi khi liên lạc với nhân tình.

Hoa để điện thoại ở chỗ cũ, cố gắng bình tĩnh lại để xem biểu hiện của chồng. Tùng sau khi đi tắm thì vội vội vàng vàng thay quần áo, nói với vợ là ra ngoài để tiếp khách. Anh còn nói vợ đừng đợi vì mình về trễ lắm.

Thấy vợ không nghi ngờ gì, Tùng hào hứng đi ra khách sạn gặp nhân tình. Vừa đến cửa khách sạn, Tùng bất ngờ thấy điện thoại rung, một tin nhắn của vợ hiện ra: “Anh quên chứng minh thư ở nhà nè, thế này thì làm sao vào phòng với nhân tình được? Em ship sang cho anh rồi đó, anh để ý điện thoại người ta báo để còn xuống lấy nhé”.

Thấy tin nhắn của vợ, Tùng toát mồ hôi. Anh nào ngờ đã cẩn thận vụng trộm mà vẫn bị vợ bắt quả tang. Không còn tâm trạng vui vẻ với nhân tình, Tùng quay xe gấp về nhà. Anh không muốn mất gia đình, anh chỉ muốn vui chơi qua đường. Nhưng dù Tùng gọi cả chục cuộc, Hoa vẫn không bắt máy. Anh hoảng sợ vô cùng, biết vậy đã không ngoại tình để có tình cảnh này!

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