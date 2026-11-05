Dương Mịch bị soi ánh mắt hướng về Đường Yên sau nhiều năm xa cách, tình bạn cũ gây chú ý trở lại

Sao quốc tế 05/11/2026 15:34

Những hình ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc Dương Mịch hướng ánh mắt về phía Đường Yên tại một sự kiện bất ngờ được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ trở lại trong ngày 4/11. Chỉ vài giây ngắn ngủi, biểu cảm của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, nhất là khi tình bạn từng thân thiết giữa hai mỹ nhân đình đám Cbiz đã nhiều năm không còn tương tác công khai.

Theo đoạn video được cư dân mạng chia sẻ, Dương Mịch được cho là âm thầm quan sát Đường Yên khi đối phương đi ngang qua. Một số góc quay còn ghi lại ánh mắt Đường Yên hướng về phía người bạn cũ. Những cử chỉ nhỏ này lập tức được khán giả chú ý và phân tích, từ ánh nhìn đến biểu cảm của hai diễn viên khi cùng xuất hiện.

Sự việc càng gây tò mò bởi Dương Mịch và Đường Yên từng có tình bạn được ngưỡng mộ trong showbiz Hoa ngữ. Cả hai quen biết khi cùng tham gia bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ thường xuyên xuất hiện bên nhau, công khai ủng hộ đối phương và từng được xem là đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí.

Dương Mịch bị soi ánh mắt hướng về Đường Yên sau nhiều năm xa cách, tình bạn cũ gây chú ý trở lại - Ảnh 1Dương Mịch bị soi ánh mắt hướng về Đường Yên sau nhiều năm xa cách, tình bạn cũ gây chú ý trở lại - Ảnh 2

Đặc biệt, trong đám cưới Dương Mịch và Lưu Khải Uy năm 2014, Đường Yên là phù dâu duy nhất trong giới nghệ sĩ. Nữ diễn viên còn được bạn thân trao trực tiếp bó hoa cưới, thay vì thực hiện nghi thức tung hoa thông thường. Khoảnh khắc này từng khiến nhiều người xúc động và xem là minh chứng cho tình cảm đặc biệt giữa hai người.

Tuy nhiên, những năm sau đó, cả hai dần ít tương tác và hiếm khi nhắc đến nhau. Đáng chú ý, Dương Mịch không xuất hiện trong đám cưới Đường Yên và La Tấn năm 2018. Bài đăng chúc mừng của cô khi ấy được xem là một trong những lần tương tác công khai cuối cùng giữa hai nữ diễn viên.

Dương Mịch bị soi ánh mắt hướng về Đường Yên sau nhiều năm xa cách, tình bạn cũ gây chú ý trở lại - Ảnh 3

Câu chuyện tiếp tục được chú ý khi ngày 1/11, Dương Mịch nhắc lại câu nói: "Các bạn đừng tự giam mình trong quá khứ, hãy dùng cách của mình để khiến bản thân vui vẻ" trong một buổi livestream thương hiệu. Phát ngôn này khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến tình bạn cũ với Đường Yên. Hashtag "Tôi tự giam mình trong quá khứ, Đường Yên ạ" cũng xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng.

Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai nữ diễn viên cùng tham gia chương trình Hậu Hội Hữu Kỳ để giải đáp những khúc mắc trong quá khứ. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc ngày 4/11 đưa tin cả hai được cho là đã từ chối lời mời.

Đến nay, Dương Mịch và Đường Yên chưa công khai xác nhận bất hòa hay giải thích về mối quan hệ hiện tại. Vì vậy, ánh mắt trong đoạn video cũ vẫn chỉ là khoảnh khắc được cư dân mạng diễn giải theo nhiều cách. Dẫu vậy, câu chuyện về đôi bạn từng thân thiết này vẫn khiến không ít khán giả tiếc nuối.

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Mới đây, thông tin một cư dân mạng công khai xin lỗi Dương Mịch thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc và người hâm mộ. Theo thông báo được đăng tải trên Mạng lưới Thông báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc ngày 30/10, người có tên Tiền Khiết Oánh thừa nhận những hành vi và phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình từng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nữ diễn viên.

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