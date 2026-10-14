Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 14/10/2026 06:30

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Dương Mịch được bắt gặp tại ga tàu cao tốc Tây Cửu Long. Nữ diễn viên đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và sau đó di chuyển đến một khu nhà ở. Cô được cho là đã lưu lại đây khoảng hai tiếng trước khi rời đi.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Dương Mịch được bắt gặp tại ga tàu cao tốc Tây Cửu Long. Nữ diễn viên đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và sau đó di chuyển đến một khu nhà ở. Cô được cho là đã lưu lại đây khoảng hai tiếng trước khi rời đi.

Một số nguồn tin suy đoán chuyến đi của Dương Mịch nhằm thăm con gái Tiểu Gạo Nếp, thay vì phục vụ lịch trình công việc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nữ diễn viên xác nhận.

Tiểu Gạo Nếp, tên thật là Lưu Dĩ Hân, sinh ngày 1/6/2014 tại Hong Kong. Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn vào tháng 12/2018, cô bé tiếp tục sinh sống tại Hong Kong cùng cha và ông bà nội. Khi công bố quyết định chia tay, cả hai nghệ sĩ cho biết sẽ cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, đồng thời mong truyền thông tôn trọng đời sống riêng tư của trẻ.

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan - Ảnh 1

Trong nhiều năm, việc Dương Mịch hiếm khi công khai xuất hiện bên con gái khiến cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về thời gian nữ diễn viên dành cho con, trong khi những người khác cho rằng không nên đánh giá tình cảm mẹ con chỉ qua những hình ảnh được đăng tải trên truyền thông.

Theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Dương Mịch vẫn duy trì việc thăm nom và hỗ trợ con gái, nhưng lựa chọn giữ kín những khoảnh khắc riêng tư. Cô cũng được cho là có nguyên tắc không sử dụng hình ảnh Tiểu Gạo Nếp để phục vụ mục đích thương mại.

Cụ thể, ê-kíp của nữ diễn viên được cho là không nhận lời mời quảng cáo theo mô hình mẹ con hoặc các chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia của cả hai. Trong nhiều năm, Dương Mịch cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh rõ mặt con gái. Những thông tin này hiện chưa được phía nữ diễn viên xác nhận chính thức.

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan - Ảnh 2

Trong khi đó, Lưu Khải Uy được cho là chủ động sắp xếp công việc tại Hong Kong để có thêm thời gian chăm sóc con. Nam diễn viên thường xuyên được nhắc đến trong các thông tin về việc đưa đón con đi học và đồng hành cùng cô bé trong sinh hoạt thường ngày.

Sau gần tám năm ly hôn, cuộc sống của Tiểu Gạo Nếp và cách nuôi dạy con của hai nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm. Nếu những thông tin trên là chính xác, việc hạn chế đưa con vào các hoạt động thương mại cũng cho thấy lựa chọn giữ gìn không gian riêng tư cho trẻ, bất chấp sức hút từ danh tiếng của cha mẹ.

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