Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Làm thế nào để làm chậm quá trình lão hóa một cách tự nhiên? Đây là câu hỏi đã được đặt ra trong nhiều thế kỷ. Trên thực tế, những nỗ lực chống lại hoặc giảm thiểu tác động của quá trình lão hóa đã có từ lâu với rất nhiều biện pháp như dùng kem chống lão hóa, thực phẩm bổ sung, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ.

Dinh dưỡng có tác động đến quá trình lão hóa không?

Mặc dù không có công thức đặc biệt nào có thể xóa nếp nhăn một cách kỳ diệu nhưng việc kết hợp một số loại thực phẩm chống lão hóa vào chế độ ăn uống là cách an toàn và tiết kiệm nhất giúp chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa một cách tự nhiên.

Căng thẳng oxy hóa đã được chứng minh là một yếu tố chính trong quá trình lão hóa, dẫn đến tình trạng viêm và sự thoái hóa thêm của các tế bào khỏe mạnh.

Viêm là phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể đối với bất kỳ thứ gì mà nó nhận ra là mối đe dọa và phản ứng này nhằm bảo vệ sức khỏe. Một số loại thực phẩm được biết là góp phần gây viêm và thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể như: thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế, đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn chiên rán… Vì vậy việc tránh hoặc giảm chúng trong chế độ ăn uống có thể giúp chúng ta ít có nguy cơ mắc bệnh hơn và giảm thiểu tác động của lão hóa.

Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, phổ biến như:

Sữa chua: Thực phẩm chứa nhiều vi khuẩn này giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch và góp phần mang lại làn da khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng: Quả việt quất, dâu tây và quả mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa stress oxy hóa, giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Quả bơ: Loại trái cây này rất giàu chất dinh dưỡng, chứa chất béo lành mạnh, vitamin và chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng làn da, tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng não.

Cá béo: Cá hồi, cá thu và cá mòi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe não bộ và góp phần mang lại làn da rạng rỡ.

Các loại hạt: Quả óc chó, hạnh nhân, hạt lanh và hạt chia rất giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chức năng não và sức khỏe tổng thể.

Nghệ: Đó là loại gia vị có chứa chất curcumin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ với đặc tính chống viêm có thể giúp giảm các dấu hiệu lão hóa, bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính và cải thiện sức khỏe não bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Sôcôla đen: Ăn một lượng vừa phải sô cô la đen (với ít nhất 70% ca cao) có thể cung cấp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và cải thiện tâm trạng.