Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 12/10/2026 11:30

Quả sa kê không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc trong các món chiên, hầm mà còn được ví như một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Quả sa kê được nhiều người ưa thích ở các nước Ấn Độ, Malaysia. Với giá trị dinh dưỡng cao, bạn có thể chế biến quả sa kê thành nhiều món ăn trong những bữa chính hằng ngày.

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giới thiệu về quả sa kê

Quả sa kê còn được biết đến với một tên gọi khác như xa kê, tên tiếng anh thường gọi là breadfruit. Sau khi nấu chín bề mặt quả sa kê sẽ tương tự như ổ bánh mì nướng nhưng vị của nó giống như khoai tây bùi và thơm.

Có nhiều người còn nhầm lẫn quả sa kê với mít. Cây sa kê là loài cây thân gỗ thuộc họ dâu tằm, là thực vật có hoa. Người ta trồng sa kê để lấy quả, ngoài ra, lá sa kê có thể nấu nước uống có lợi cho sức khỏe.

Loại cây này thường xuất hiện ở đảo Mã Lai và những hòn đảo thuộc Thái Bình Dương. Ngày nay, sa kê xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt tại Việt Nam. Quả sa kê được nhiều người yêu thích vì chế biến được các món ngon, hấp dẫn.

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả sa kê

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong sa kê đóng vai trò như một chất xúc tác tự nhiên giúp cải thiện hoạt động của đường ruột. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn, từ đó phòng ngừa hiệu quả tình trạng táo bón và các rối loạn tiêu hóa thường gặp.

Không chỉ dừng lại ở đó, nguồn chất xơ này còn hoạt động như một prebiotic - thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn sống trong ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng tổng thể của cơ thể.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Sa kê là nguồn cung cấp Kali dồi dào – khoáng chất có khả năng làm giảm tác động của natri lên huyết áp, giúp duy trì sự đàn hồi của thành mạch máu. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa cùng chất xơ trong quả sa kê còn hỗ trợ kiểm soát và làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, đồng thời duy trì nồng độ cholesterol tốt (HDL).

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp này giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa trong động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tăng huyết áp mạn tính.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Mặc dù chứa nhiều tinh bột, sa kê lại thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình và chứa lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ này có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và quá trình hấp thu đường (glucose) từ ruột vào máu, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn.

Nhờ đặc tính này, sa kê trở thành giải pháp thay thế lành mạnh cho các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng hay bánh mì trắng, hỗ trợ người bệnh tiểu đường tuýp 2 kiểm soát chỉ số đường huyết ổn định hơn.

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Một khẩu phần sa kê có thể đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu Vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng kích thích sự sản sinh và hoạt động của tế bào bạch cầu, "lá chắn" đầu tiên bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus.

Đồng thời, các hợp chất sinh học trong sa kê còn giúp trung hòa các gốc tự do có hại, giảm tình trạng viêm nhiễm mạn tính và bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương tế bào theo thời gian.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Đối với những ai đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng hợp lý, sa kê là một sự lựa chọn lý tưởng. Nhờ sự kết hợp giữa hàm lượng chất xơ cao và carbohydrate phức hợp, sa kê tiêu hóa chậm hơn các loại thực phẩm thông thường, tạo cảm giác no kéo dài và hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa bữa.

Bổ sung sa kê vào thực đơn giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào hàng ngày mà vẫn đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt năng lượng hay mệt mỏi.

Những ai không nên ăn sa kê?

Một số đối tượng đặc biệt không nên ăn trái sa kê:

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú - Hiện tại chưa có đủ bằng chứng về việc trái sa kê có lợi cho sức khỏe phụ nữ thời kỳ mang thai và cho con bú, vì vậy cần thận trọng và tránh sử dụng.

Người mắc chứng rối loạn đông máu - Trái sa kê có thể làm chậm quá trình đông máu và làm tăng nguy cơ chảy máu.

Người bị dị ứng - Một số người có cơ địa dễ bị dị ứng cần thận trọng khi ăn trái sa kê.

Người bị huyết áp thấp - Trái sa kê có tác dụng làm giảm huyết áp có thể khiến huyết áp giảm xuống quá thấp ở những người đang bị huyết áp thấp.

Người có tiền sử bệnh thận - Trái sa kê giàu kali và magie nên có thể gây áp lực lên quá trình lọc ở thận nếu ăn quá nhiều.

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