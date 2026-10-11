Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 11/10/2026 05:00

Gà là loại gia cầm ít chất béo, ít calo và giàu protein. Thịt gà có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và rất tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là 5 lợi ích của thịt gà mà bạn không nên bỏ qua.

Thịt gà chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu bao gồm protein - giúp cơ bắp phát triển. Loại thực phẩm này thường được sử dụng rộng rãi trong các bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng ăn thịt gà nhiều có có tốt không?

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Ảnh minh họa: Internet

Công dung của thịt gà đối với sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đốt cháy mỡ thừa

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân hoặc siết cơ, thịt gà (đặc biệt là phần ức gà bỏ da) là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Hàm lượng protein cao trong thịt gà có hiệu ứng sinh nhiệt cao, giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi tiêu hóa. Bên cạnh đó, bữa ăn giàu đạm giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, gia tăng cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa.

Tốt cho trái tim và hệ mạch máu

So với các loại thịt đỏ như thịt bò hay thịt lợn, thịt gà có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol thấp hơn đáng kể. Việc thay thế một phần thịt đỏ bằng thịt gà nạc trong chế độ ăn hàng ngày giúp giảm nguy cơ tích tụ cholesterol xấu (LDL) trong máu, hạn chế mảng xơ vữa động mạch và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như huyết áp cao hay đột quỵ. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B3 dồi dào trong thịt gà còn hỗ trợ giảm nồng độ cholesterol hiệu quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe

Thịt gà chứa Phốt pho và Canxi – hai khoáng chất đóng vai trò bộ khung giúp duy trì độ mật độ xương và sức mạnh của răng. Bổ sung thịt gà thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng mất xương, loãng xương ở người lớn tuổi. Hơn nữa, lượng protein dồi dào trong thịt gà cũng là thành phần cấu tạo quan trọng cho các mô liên kết, sụn và dây dây chằng xung quanh khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Không phải tự nhiên mà món súp gà hay cháo gà nóng lại được xem là "liều thuốc" dân gian mỗi khi bị ốm. Thịt gà chứa nhiều Selen – một khoáng chất vết có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do và củng cố hàng rào miễn dịch. Ngoài ra, các acid amin trong thịt gà khi nấu thành canh/súp giúp làm lỏng niêm mạc mũi, giảm tắc nghẽn hô hấp và kháng viêm hiệu quả khi bị cảm cúm.

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng

Thịt gà giàu acid amin Tryptophan – tiền chất quan trọng để cơ thể sản xuất Serotonin (hay còn gọi là "hormone hạnh phúc"). Lượng Serotonin ổn định giúp cải thiện tâm trạng, mang lại cảm giác thư thái, giảm bớt căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Bổ sung thịt gà vào bữa tối là một cách tự nhiên để xoa dịu hệ thần kinh sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Ăn thịt gà đúng cách

Mặc dù thịt gà không cần kiêng tuyệt đối trong mùa hè, việc sử dụng đúng cách sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích và hạn chế tác hại. Dưới đây là những nguyên tắc được khuyến nghị:

Kết hợp thực phẩm thanh nhiệt, sinh tân: Nên chế biến thịt gà cùng các nguyên liệu như bí đao, mướp, củ sen, atiso, rau má hoặc ý dĩ để cân bằng tính ôn, dưỡng tâm âm và làm mát huyết. Các món như gà hầm củ sen, bách hợp hoặc cháo gà rau má, đậu xanh giúp lợi thấp, thanh nhiệt và kiện tỳ.

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Ảnh minh họa: Internet

Chế biến thanh đạm: Ưu tiên các món luộc, hầm, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ để tránh làm tăng nhiệt trong cơ thể.

Ăn vừa đủ, đúng thời điểm: Người khí hư, tỳ hư hoặc đang hồi phục sức khỏe chỉ nên ăn lượng nhỏ. Tránh ăn thịt gà vào buổi chiều muộn, khi dương khí đang thịnh, để không làm gia tăng nhiệt nội sinh.

Một số nhóm người nên thận trọng: Những người có dấu hiệu nhiệt chứng (cảm nhiệt, viêm họng, nổi mụn, bứt rứt, đỏ mắt), mắc các bệnh phong ngứa, mề đay, dị ứng, hoặc gặp vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, táo bón kéo dài cần hạn chế ăn thịt gà.

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