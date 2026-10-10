Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 10/10/2026 11:30

Đậu bắp sau khi luộc xong có màu xanh nhìn rất mát mắt, khi ăn thì giòn và có vị ngon ngọt đặc trưng, để biết cách luộc đậu bắp ngon ngọt, xanh mướt mườn mượt thì bạn hãy đọc tiếp bài viết này nha.

Từ lâu, đậu bắp được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Trong mỗi 100g đậu có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như Natri 7mg, Kali 299 mg, Chất xơ 3.2g, Protein 1.9g, Sắt, vitamin C, Vitamin B6, Magie 57mg và các khoáng chất. Đậu bắp có lượng calo thấp chỉ 33 calo và không chứa cholesterol hoặc chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể.

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp của đậu bắp giúp loại thực phẩm này phù hợp với mọi đối tượng đặc biệt là đối với bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, thiếu máu, táo bón,...

Đậu bắp luộc là một món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, nếu không luộc đúng cách thì đậu bắp sẽ rất dễ bị nhớt và không ngon. Trong quá trình sơ chế và nấu đậu bắp, chúng ta thường có những lỗi như cắt bỏ phần đầu hoặc bổ đôi quả rồi luộc làm đậu bắp mất chất dinh dưỡng, nhớt hơn và không còn sự xanh mướt nữa. Do đó hãy làm theo mình nhé.

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Bước 1: Ngâm đậu bắp với nước muối

Đậu bắp mua về bạn đem rửa sơ qua với nước sạch, sau đó cắt đi phần đầu và ngọn. Tiếp đến, chuẩn bị một thau nước muối pha loãng rồi cho đậu bắp vào ngâm trong khoảng 3 - 5 phút. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ được bụi bẩn và nhớt trên đậu bắp.

Bước 2: Rửa lại với nước sạch

Sau khi ngâm đậu bắp với nước muối xong, bạn rửa chúng lại với nước sạch một lần nữa rồi để lên rổ cho ráo.

Bước 3: Luộc đậu bắp

Bắc một nồi nước sôi lên bếp, thêm một ít muối rồi cho đậu bắp vào luộc trong khoảng 3 - 5 phút. Dùng đũa trở đều tay để đậu bắp chín nhanh hơn. Sau đó, bạn vớt ra dĩa và chuẩn bị thưởng thức thôi nào.

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Thành phẩm

Đậu bắp luộc có màu xanh vô cùng bắt mắt, chín vừa, không bị quá cứng hay quá mềm, ngon ngọt tự nhiên. Món này ăn kèm với thịt heo luộc, món xào hay chỉ đơn giản là chấm cùng với nước mắm chua ngọt đều rất ngon và hấp dẫn.

Bí quyết chọn mua đậu bắp ngon

Để chọn được đậu bắp ngon, bạn cần quan sát kỹ phần màu sắc và kích thước. Nên chọn những quả có kích thước nhỏ hoặc vừa, vỏ ngoài có màu xanh bóng đẹp, lớp lông mao mỏng và không xuất hiện những vết thâm hay chất dính lạ.

Khi dùng tay bóp vào quả thấy có độ mềm vừa phải thì đó chính là những quả đậu bắp còn non, ăn rất ngon.

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn mua đậu bắp ngon: Không nên chọn những quả có kích thước lớn và dài, vỏ sậm và xuất hiện lốm đốm những vết thâm. Đó là những quả đậu bắp già, đã bị dập trong quá trình vận chuyển, khi luộc sẽ rất dai và không còn ngon nữa.

Ngoài ra, để có thể lựa được đậu bắp đảm bảo chất lượng, không bị hóa chất hay thuốc trừ sâu, bạn nên mua ở những cửa hàng thực phẩm, siêu thị uy tín. Đó là những nơi bán thực phẩm đã qua kiểm định và có nguồn gốc rõ ràng.

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