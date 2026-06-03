Cảnh báo khi sử dụng loại chảo giá rẻ

Cảnh báo loại chảo giá rẻ đang âm thầm 'đầu độc' cả nhà, xem ngay kẻo muộn

Mẹo vặt trong bếp 03/06/2026 05:00

Nhiều người thường chọn mua những chiếc chảo gang giá rẻ mà không biết rằng nó có thể chứa những kim loại nặng và hóa chất độc hại.

Khi mọi người nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của chảo chống dính, nhiều người bắt đầu cân nhắc lại việc sử dụng chảo gang, chảo nhôm truyền thống.

Theo quan niệm của nhiều người, chảo gang có khả năng chống dính mà không có lớp phủ hóa học, hơn nữa còn tăng thêm chất sắt cho thực phẩm trong quá trình nấu nướng, vừa tốt cho sức khỏe vừa thiết thực. 

 

Cảnh báo loại chảo giá rẻ đang âm thầm 'đầu độc' cả nhà, xem ngay kẻo muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi mua chảo gang, người tiêu dùng sẽ nhận thấy trên thị trường có rất nhiều loại và giá cả cũng chênh lệch lớn, có loại 300, 400 nghìn nhưng có loại giá rất rẻ. Trên thực tế, những chiếc chảo gang này có thể không phải hàng đảm bảo chất lượng, nó được ví như "chảo độc".

Cách nhận diện chảo gang độc hại?

Để tránh mua phải chảo gang kém chất lượng, bạn cần lưu ý một số dấu hiệu dưới đây:

Quan sát bề ngoài: Chảo gang từ nhà sản xuất uy tín thường có thiết kế đẹp mắt và hoàn thiện, kèm theo nhãn mác chính hãng. Ngược lại, chảo kém chất lượng có thể có bề mặt nham nhở hoặc bị phun sơn để che giấu khuyết điểm.

Nghe âm thanh: Bạn có thể kiểm tra chất lượng của chảo bằng cách gõ nhẹ lên bề mặt chảo. Nếu âm thanh phát ra rè hoặc chói tai, đó có thể là dấu hiệu của chất liệu kém chất lượng. Một chiếc chảo tốt sẽ phát ra âm thanh vang và êm ái.

Đánh giá chất liệu và trọng lượng: Chảo gang chất lượng thường nặng và được làm từ những nguyên liệu cao cấp. Trong khi đó, “chảo độc” thường nhẹ, được sản xuất từ vật liệu tái chế kém chất lượng. Hãy cân nặng và kiểm tra thông tin chất liệu ghi trên bao bì.

Cảnh báo loại chảo giá rẻ đang âm thầm 'đầu độc' cả nhà, xem ngay kẻo muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra vết xước: Dùng một vật cùn cạo nhẹ bề mặt chảo, sau đó kiểm tra khăn giấy lau vùng bị trầy xước. Nếu khăn giấy có dấu vết giống như kim loại màu của chảo, đây có thể là dấu hiệu của hàng kém chất lượng. Chảo gang chất lượng cao thường có lớp phủ chắc chắn, khó bị trầy xước.

Hướng dẫn cách sử dụng chảo gang an toàn cho sức khỏe

Có 2 cách sử dụng chảo gang an toàn cho sức khỏe. Đó là nấu ăn bằng chảo gang định kỳ từ 2-3 lần/ tuần và sử dụng những chiếc chảo gang uy tín và đảm bảo chất lượng.

Kiểm soát tần suất nấu ăn bằng chảo gang

Theo khuyến cáo, bạn chỉ nên nấu ăn bằng chảo 2-3 lần/ tuần chứ tuyệt đối không được sử dụng chảo gang hàng ngày. Chảo gang giúp tăng hàm lượng sắt gấp 20 lần. Do đó, tần suất 2-3 lần là con số thích hợp để bạn có thể bổ sung chất sắt cho cơ thể mà không gây ra tình trạng thừa sắt. Đặc biệt, bạn cần lưu ý, không sử dụng chảo gang để nấu ăn cho trẻ từ 1-3 tuổi vì trẻ nhỏ chỉ cần 7 mg sắt mỗi ngày.

Cảnh báo loại chảo giá rẻ đang âm thầm 'đầu độc' cả nhà, xem ngay kẻo muộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn mua chảo gang uy tín và chất lượng

Hiện nay trên thị trường bày bán tràn lan các loại chảo gang hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng với mức giá quá rẻ. Những chiếc chảo gang này làm từ những nguyên liệu không đảm bảo an toàn, có nhiều tạp chất gây hại cho sức khỏe, đặc biệt khi đun nấu tại mức nhiệt cao các tạp chất có thể được giải phóng hòa lẫn vào thức ăn. Vì vậy, bạn cần phải chọn những những chiếc chảo gang uy tín, chất lượng đến từ các thương hiệu uy tín.

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