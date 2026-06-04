Vỏ chanh có chứa một phần axit citric và nhiều loại tinh dầu tạo mùi thơm. Axit citric (công thức hóa học C6H8O7) được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như công nghiệp, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm. Đây là một loại chất bảo quản tự nhiên, có tác dụng chống oxy hóa, làm mềm nước, làm chất tẩy rửa… Bạn có thể tận dụng những phần vỏ chanh còn thừa sau khi nấu ăn, pha nước để giải quyết nhiều vấn đề trong nhà.

Vỏ chanh được cho là có tác dụng ngăn ngừa và chữa đối với các vấn đề về tim, mụn trứng cá, cholesterol, bệnh còi cọc, và nhiều hơn nữa... Nó bao gồm các enzym thiết yếu, vitamin, và khoáng chất như vitamin C, vitamin P, canxi, kali, chất xơ, limonene, axit citric, flavonoid polyphenol, và salvestrol Q40... có tác dụng làm cho cơ thể cũng như tâm trí được sảng khoái.

Dầu mỡ và các chất nhờn, bẩn nhà bếp cực kì khó làm sạch nếu không có các loại nước tẩy rửa nhưng nước tẩy rửa luôn chứa nhiều hóa chất rất độc hại và lại tốn không ít chi phí. Nhưng chỉ với vỏ của nửa quả chanh đã vắt nữa thì điều đó không còn đáng lo lắng nữa.

Bạn chỉ cần dùng vỏ chanh, thêm một chút muối chà xát vào khu vực bếp có dầu mỡ và vết nhờn bẩn bám dính rồi lau lại bằng khăn sạch. Tuy nhiên, một số bề mặt bếp có thể nhạy cảm với axit mà bạn không nên sử dụng chanh như đá cẩm thạch.

Làm chất tẩy rửa đa năng

Nước chanh là chất tẩy rửa tự nhiên tuyệt vời. Nó có khả năng đánh tan dầu mỡ, khử trùng bề mặt và làm cho mọi thứ có mùi thơm dễ chịu. Để làm chất tẩy rửa đa năng từ vỏ chanh còn sót lại, hãy thử trộn nó với giấm trắng. Đổ đầy vỏ chanh và giấm vào lọ thủy tinh, sau đó để trong hai tuần cho nấm phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Xả sạch vỏ và đổ giấm chanh vào một nửa chai xịt. Làm đầy phần còn lại bằng nước, lắc đều để trộn và bạn đã có sản phẩm làm sạch của riêng mình, được làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên.

Khử mùi tủ lạnh, lò vi sóng

Tủ lạnh, lò vi sóng có thể xuất hiện mùi khó chịu do các loại thức ăn gây ra. Để loại bỏ mùi này, bạn có thể tận dụng vỏ chanh. Có thể cho vỏ chanh thừa vào bát rồi để ở các góc tủ lạnh. Mùi thơm từ chanh tỏa ra sẽ giúp loại bỏ mùi hôi trong tủ.

Với lò vi sóng, bạn hãy cho vỏ chanh vào bát, thêm một ít nước và làm nóng bát nước này trong 2-3 phút để hơi nước và tinh dầu vỏ chanh bốc hơi bên trong lò. Sau đó, cẩn thận lấy bát nước ra và dùng khăn lau sạch toàn bộ các cặn bẩn trong lò. Khi đó, mùi hôi cũng sẽ biến mất.

Sử dụng vỏ chanh làm nước rửa bát

Thay vì sử dụng nước rửa bát làm từ các loại hóa chất công nghiệp, bạn có thể dùng vỏ chanh để thay thế. Vỏ chanh kết hợp với baking soda sẽ tạo ra hỗn hợp tẩy rửa tuyệt vời. Baking soda phản ứng với axit citric có trong vỏ chanh tạo ra hiện tượng sủi bọt, sinh ra khí CO2. Axit citric có tác dụng làm mềm nước, không làm hại da tay.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch vết cháy đen ở nồi chảo bằng vỏ chanh

Trong quá trình nấu ăn, nếu chẳng may để quên hoặc để quá lửa khiến thức ăn trong chảo bị cháy đen, khó rửa sạch bằng cách thông thường, bạn có thể sử dụng vỏ chanh. Cho vỏ chanh vỏ trong nồi, chảo, đổ thêm nước và đun sôi trong khoảng 15 phút. Phần cặn thức ăn bị cháy sẽ bong ra. Khi đó, bạn chỉ cần rửa lại chảo/nồi là được.