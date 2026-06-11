Đừng để mất tiền oan: 6 thiết bị tắt nút nhưng vẫn "ngốn điện như điên" bạn cần rút phích ngay

Không những vậy, những thiết bị điện được sử dụng thường xuyên, chúng ta chỉ tắt công tắc. Tuy nhiên, đó chỉ là đưa các thiết bị vào chế độ chờ. Vì vậy, nếu không rút phích cắm thiết bị vẫn sẽ chạy. Và từ đó, chúng sẽ ngầm rút đi rất nhiều điện, lâu dần sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng cao.

Trong cuộc sống hiện đại, việc sử dụng thiết bị điện là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, một số thiết bị có thể tiêu tốn nhiều điện hơn so với những thiết bị khác, góp phần làm tăng hóa đơn điện hàng tháng của bạn.

Dưới đây là 6 thiết bị ngốn điện hàng đầu mà bạn nên chú ý:

Đây là một trong những thủ phạm âm thầm ngốn nhiều điện trong nhà bạn. Tuy công suất không quá lớn nhưng tủ lạnh hoạt động suốt ngày đêm nên tiêu thị lượng điện không hề nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc tủ lạnh 150 lít, công suất 100-150 W sẽ tiêu thụ khoảng 4 kWh đến 5 kWh điện mỗi ngày. Tủ lạnh có công suất và kích thước lớn hơn sẽ tiêu thụ khoảng 6 kWh điện mỗi ngày. Chưa kể, vào mùa hè việc làm mát sẽ khiến tủ hoạt động nhiều hơn và việc bạn mở tủ nhiều lần, không nhanh chóng đóng lại sẽ khiến hóa đơn tiền điện càng tăng lên.

Điều hòa, máy lạnh

Máy điều hòa không phải là thiết bị có công suất lớn nhất trong gia đình nhưng lại tiêu thụ lượng điện lớn nhất bởi nhu cầu sử dụng rất cao, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng. Nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa gần như quanh năm, những hôm quá rét thì chuyển từ chế độ mát sang chế độ ấm. Để tiết kiệm điện, cần bảo dưỡng định kỳ cho máy điều hòa và bảo đảm cách nhiệt tốt cho ngôi nhà, để mức nhiệt độ hợp lý cũng như hạn chế đóng mở cửa khi đang bật điều hòa,...

Ti vi

Khi không sử dụng Tivi, chúng ta thường chỉ tắt nó đi bằng điều khiển từ xa. Việc này sẽ đưa Tivi vào chế độ chờ và vẫn tiêu thụ từ 0,3-0,5W. Con số này tuy rất nhỏ nhưng rõ ràng là bạn đang làm lãng phí điện năng không cần thiết. Theo thống kê mức tiêu thụ điện năng của một chiếc TV có thể tăng lên khoảng 20-25 USD (hơn 460.000 - 576.000 VNĐ) trong khoảng một năm.

Vì vậy, khi không sử dụng Tivi trong thời gian dài như lúc đi ngủ, đi làm, bạn nên rút phích cắm hoặc tắt công tắc ở ổ điện của thiết bị để tránh lãng phí điện cũng như tránh được các sự cố không mong muốn về điện xảy ra khi bạn vắng nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Nồi cơm điện

Thiết bị này vốn không tiêu thụ nhiều điện, nhưng cách sử dụng lại khiến nó trở thành thủ phạm làm hóa đơn tiền điện tăng. Nhiều người cắm cơm rất sớm và để như vậy mấy tiếng đồng hồ, ăn xong còn thừa thậm chí còn cắm điện tiếp để giữ ấm. Đây là thói quen gây lãng phí điện năng, vì chiếc nồi cơm điện khoảng 1,2 lít thường có công suất 350-400W, nếu hoạt động trong hai giờ sẽ tiêu thụ khoảng 0,75 kWh điện.

Bình nóng lạnh

Bình tắm nóng lạnh là một trong những thiết bị điện được chúng ta sử dụng hàng ngày, công suất của nó có thể lên đến 3000W. Do tần suất sử dụng cao nên nếu bật bình nóng lạnh cả ngày thì lượng điện năng tiêu thụ có thể gấp khoảng 20 lần.

Nhớ tắt công tắc khi không sử dụng, và bật lên trước khi tắm 1 tiếng, khi nhiệt độ trên đèn báo đạt nhiệt độ phù hợp thì tắt đi, có thể tiết kiệm rất nhiều điện.

Các thiết bị không rút phích cắm

Có những thiết bị đang âm thầm hút điện trong nhà và ngốn kha khá ngân sách của gia đình mà có thể bạn không để ý.

Bình thường phần lớn thời gian đều phải đi làm nên không thường xuyên ở nhà. Trong lúc đó, các thiết bị điện trong nhà đều tắt hết, nhưng tại sao tiền điện vẫn nhiều như thế?

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các thiết bị điện được sử dụng thường xuyên, chúng ta thường chỉ tắt công tắc, nhưng không biết rằng tắt công tắc chỉ đưa thiết bị vào chế độ chờ. Nếu không rút phích cắm ra thì thiết bị vẫn sẽ chạy. Từ đó chúng sẽ ngầm lấy đi rất nhiều điện, lâu dần khiến hóa đơn tiền điện của bạn tăng cao.

Chúng là những thiết bị tiêu hao năng lượng ngay cả khi đang tắt nhờ "nguồn điện ảo". Ví dụ máy giặt, máy sấy, máy tính để bàn, bộ định tuyến wi-fi và tivi.

Hãy hạn chế việc hút năng lượng này bằng cách rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Có một cách khác gọn nhẹ hơn đó là hãy cắm những thiết bị này vào một ổ điện chung để bạn có thể tắt từ xa tất cả các ổ cắm được kết nối chỉ bằng một lần rút phích.

Việc nhận biết và hiểu rõ về các thiết bị điện tiêu tốn nhiều điện là quan trọng để bạn có thể thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Bằng cách sử dụng các mẹo và chiến lược tiết kiệm điện, bạn có thể giảm đáng kể hóa đơn điện hàng tháng của mình trong khi vẫn duy trì sự tiện lợi và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.